De Nederlandse 3x3-basketballers hebben zondag een fraaie overwinning geboekt op Japan. In een wedstrijd die vanwege een kapot scorebord geruime tijd stillag won Oranje nipt met 21-20.

Arvin Slagter zorgde met een vrije bal voor het winnende punt. Het duel werd in de eerste minuut al stilgelegd vanwege het haperende scorebord, waarop ook de schotklok niet werkte. Omdat er geen alternatief scorebord in de zaal was duurde het een klein half uur voordat de wedstrijd werd hervat.

Dimeo van der Horst, Ross Bekkering, Jessey Voorn en Slagter keken in de slotfase nog tegen een 16-12-achterstand aan. Oranje kwam echter sterk terug en slaagde er met een aantal fraaie punten toch nog in om de wedstrijd winnend af te sluiten.

Nederland was het toernooi zaterdag begonnen met een nipte nederlaag tegen viervoudig wereldkampioen Servië. Later op de dag won de ploeg van bondscoach Brian Benjamin met 18-15 van Rusland.

3x3-basketbal debuteert op de Olympische Spelen in Tokio. Bij dit nieuwe onderdeel staan drie spelers per team op een half veld en duurt de wedstrijd tien minuten.

Oranje zit in een poule van acht landen, waarvan de beste twee zich voor de halve finales plaatsen en de nummers drie tot en met zes naar de kwartfinales gaan. Nederland staat na de zege op Japan derde. Om 15.00 uur komt Nederland in actie tegen China.