Titelverdediger Sanne Wevers kende een moeilijke dag zondag in de kwalificaties op balk bij de Olympische Spelen. De 29-jarige Friezin miste haar vader en coach Vincent Wevers, die vanwege grensoverschrijdend gedrag niet aanwezig mocht zijn in Tokio, en plaatste zich niet voor de finale.

"Ik sta hier met gemengde gevoelens. Ik vind het jammer dat Vincent hier niet is en ik vind het jammer dat onze sport kapot is gemaakt. Dat had niet gehoeven. Er zit veel pijn", aldus Wevers, die vijf jaar geleden in Rio de Janeiro verraste met olympisch goud.

Haar vader werd eind 2016 bij het NOC*NSF Sportgala uitgeroepen tot Coach van het Jaar, maar nu is alles anders. Het afgelopen jaar werd Vincent Wevers - net als veel andere coaches - door oud-turners beschuldigd van wangedrag. De situatie is complex voor de turnster, die het beeld dat geschetst werd van haar vader niet herkent.

"Ik ben heel erg bezorgd over de toekomst van het turnen. Hopelijk komt er een nieuwe generatie turners die de kans krijgt om het anders te doen", zei Sanne Wevers. "We moeten vooruit. Deze sport is te mooi om kapot te laten."

Sanne Wevers noteerde een score van 13,866. Foto: ANP

'Dat is speculeren'

Het leek er nog even op dat Vincent Wevers wel zijn dochter en ook dochter Lieke Wevers mocht coachen in Tokio. Hij vocht het besluit van de turnbond met succes aan bij de kantonrechter, maar het hof in Arnhem oordeelde in een kort geding dat de KNGU rechtmatig had gehandeld.

Het verstoorde de voorbereiding van Wevers op Tokio. "Ik heb mijn vader hier gemist. Heel erg. Of ik onder normale omstandigheden beter had gepresteerd? Dat weet ik niet. Dat is speculeren."

"Wat-als-scenario's tellen nou eenmaal niet in topsport. Ik begon hakkelend aan mijn oefening, maar over wat ik daarna liet zien ben ik best tevreden. Het was alleen niet genoeg voor een finaleplaats. Ik hoopte dat ik iets minder streng aangepakt zou worden door de jury."

Sanne Wevers tijdens haar oefening. Sanne Wevers tijdens haar oefening. Foto: Getty Images

'Ik sta hier omdat ik turnen leuk vind'

Door de afwezigheid van haar vader twijfelde Wevers of ze wel moest meedoen aan de Spelen. "Het is moeilijk om nu blij te zijn met het feit dat ik hier nu wel gestaan heb."

"Ik had ik als klein meisje de droom om aan de Spelen mee te doen. Door alles wat er gebeurd is, is dat wazig geworden. Maar uiteindelijk zit dat wel in me. Ik houd nog steeds heel erg van deze sport. Ik sta hier omdat ik turnen leuk vind en elke dag keihard werk op de training."

Over haar toekomst en eventuele deelname aan de WK in oktober in Kitakyushu bleef Wevers vaag. "Ik ga eerst op vakantie. Aan de WK denk ik nu niet. Het ligt er ook een beetje aan hoe de KNGU met de hele situatie omgaat."