Kira Toussaint heeft zondag op de Olympische Spelen zonder problemen de halve finales van de 100 meter rugslag bereikt. Ook Maaike de Waard overleefde de series in het Tokyo Aquatics Centre.

De 27-jarige Toussaint tikte in haar heat als derde aan in 59,21, de zevende tijd overall. Daarmee bleef de rugslagspecialiste boven het Nederlands record dat op haar naam staat (58,65), maar het was meer dan genoeg om de halve finales te bereiken.

Ook De Waard is nog in de race. De 24-jarige Nederlandse tikte aan in 1.00,03 en zette daarmee de vijftiende tijd neer. De zestien beste zwemsters in de series plaatsten zich voor de halve finales.

Het olympisch record van de Australische Emily Seebohm uit 2012 (58,23) werd in de series drie keer verbeterd. De Canadese Kylie Masse klokte 58,17 en de Amerikaanse Regan Smith tikte in 57,96 aan, maar de Australische Kaylee McKeown was met 57,88 uiteindelijk de snelste van iedereen.

Toussaint outsider op 100 meter rugslag

De halve finales van de 100 meter rugslag staan in de nacht van zondag op maandag op het programma. De strijd om de medailles is in de nacht van maandag op dinsdag om 3.51 uur (Nederlandse tijd).

Toussaint, die zondag met de estafettezwemsters als vierde eindigde op de 4x100 meter vrij, geldt als outsider voor de medailles op de 100 meter rugslag. Bij de EK langebaan van mei dit jaar eindigde ze als vierde op dat nummer.

Op de 100 meter schoolslag slaagde Tes Schouten er niet in zich voor de halve finales te plaatsen. De houdster van het Nederlands record tikte aan in 1.07,89, goed voor de 25e tijd overall. Alleen de beste zestien zwemsters plaatsten zich voor de halve finales.