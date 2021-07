Windsurfster Lilian de Geus staat na de eerste wedstrijddag op de Olympische Spelen op de zesde plaats in de RS:X-klasse. De Nederlandse kwam met een achtste en elfde plek moeizaam uit de startblokken, maar ze herstelde zich door de derde race in de baai van Enoshima winnend af te sluiten.

Voorlopig gaat haar Franse concurrente Charline Picon aan de leiding, voor de Poolse Zofia Noceti-Klepacka en de Italiaanse Marta Maggetti.

De 29-jarige De Geus is drievoudig wereldkampioene (2018, 2020 en 2021). Bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 greep ze naast de medaille en werd ze vierde.

"Het was 'licht' weer en hard werken", zei De Geus. "Het is zwaar met de hitte, zwaarder dan normaal. Al had ik deze condities wel een beetje verwacht. Je moet onder deze omstandigheden blijven 'pompen' om zo hard mogelijk te kunnen gaan.

"In de eerste twee races zat ik elke keer net een beetje mis met de druk. Dat is heel erg jammer. Mijn laatste race had ik wel nodig, zeker."