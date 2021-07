Anna van der Breggen wist niet dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer voorop reed in de slotfase van de olympische vrouwenkoers in Tokio. De kopvrouw van de Nederlandse ploeg kreeg naar eigen zeggen van bondscoach Loes Gunnewijk te horen dat de Poolse Anna Plichta de laatst overgebleven koploper was, maar dat bleek niet zo te zijn, waardoor topfavoriet Nederland naast de olympische titel greep.

"Nee, zeker niet", antwoordde Van der Breggen op de vraag of ze wist dat de Oostenrijkse Kiesenhofer, die later ook het goud veroverde, op kop van de koers reed. "Anders hadden we het anders gedaan. Ik hoorde dat Anna Plichta solo voorop was."

De Poolse Plichta maakte net als Kiesenhofer deel uit van een kopgroep van oorspronkelijk vijf renners, maar kon niet mee met de Oostenrijkse toen zij op ruim 40 kilometer van de streep met een voorsprong van tien minuten op het peloton solo ging. Vervolgens vormde ze met de Israëlische Omer Shapira een achtervolgende groep tussen Kiesenhofer en het peloton.

In de grote groep maakte Nederland na een mislukte aanval van Annemiek van Vleuten weinig aanstalten om de grote achterstand op Kiesenhofer te dichten. Pas op ruim 4 kilometer van de streep werden Plichta en Shapira ingerekend, waarna Van Vleuten ten aanval trok en zilver veroverde. Bij de finish op het racecircuit van Fuji dacht de juichende Gelderse dat ze gewonnen had.

"Op het moment dat ik Anna Plichta inhaalde, dacht ik dat we iedereen hadden gepakt", verklaarde Van der Breggen. "De laatste motor was lang geleden, maar ik heb daar niet eens aan getwijfeld. Ik dacht dat we toen voor de overwinning reden."

"Ik hoorde het van Loes (bondscoach Loes Gunnewijk, red.) vanuit de auto. Verder hebben we niks. Hoe moet ik het weten dan? We hadden een bord en mensen langs de kant staan. Maar op het moment dat ik de Poolse inhaal en ik krijg dan niks meer door, waarom zou ik dan twijfelen dat er nog één voorop rijdt? Als ik had geweten dat er nog één daarvoor reed, had ik wel iets gedaan."