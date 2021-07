Annemiek van Vleuten dacht zondag bij het passeren van de finish van de olympische wegwedstrijd in Tokio ten onrechte dat ze goud had gewonnen. De Nederlandse kwam al juichend als tweede over de meet, maar wist vanwege gebrek aan communicatie niet dat Anna Kiesenhofer al het goud had veroverd.

"Oh, Ruud. Ik had het mis. Ik dacht dat ik gewonnen had. We kregen niets door", zei een zichtbaar verbaasde Van Vleuten, die doelde op het ontbreken van oortjes en communicatie tijdens de koers, na de finish tegen verzorger Ruud Zijlmans.

De 38-jarige Van Vleuten reed in de slotfase weg bij de groep met favorieten en passeerde solo de streep. Ze gooide haar handen in de lucht en 'vierde' vervolgens een feestje met de Nederlandse ploeg, maar kwam er daarna pas achter dat ze niet het olympisch goud had gewonnen.

Die gouden medaille ging naar Kiesenhofer. De Oostenrijkse reed vanaf het begin van de koers in de aanval en kwam solo over de meet. Ze kreeg met haar eerdere medevluchters dik tien minuten voorsprong van het peloton en hield op de streep ruim een minuut over op Van Vleuten. Het brons ging naar Elisa Longo Borghini.

"We wisten het gewoon allemaal niet meer", vervolgde Van Vleuten later bij de NOS. "We wisten niet of we iedereen hadden teruggepakt. Normaal hebben we hier borden staan met communicatie en de telefoonlijn was blijkbaar niet goed. Dit is dus een voorbeeld van zo'n belangrijke koers zonder communicatie. Dit is amateuristisch en waardeloos."

"Anna (van der Breggen, red.) zei op een gegeven moment tegen mij dat de kopgroep 45 seconden voorsprong had en toen wist ik dat we die zouden terugpakken, want we reden heel hard. We pakten die terug en we hebben gekoerst zoals we normaal ook zouden doen."

Van Vleuten hield ondanks het enorme misverstand ook positieve gevoelens over aan haar tweede plaats in Japan, want ze had nog nooit een medaille gepakt op de Olympische Spelen.

"Deze zilveren medaille heeft een gouden randje. Ik wilde mijn beste niveau halen en dat is gelukt. We gingen voor goud en dat is niet gelukt, maar persoonlijk ben ik heel tevreden met mijn prestatie. Het meisje dat gewonnen heeft, kenden we niet", aldus Van Vleuten.

Van Vleuten was vijf jaar geleden in Rio de Janeiro zelf op weg naar goud bij de wegwedstrijd, maar kwam toen in de afdaling hard ten val. Ze moest opgegeven en liep de olympische titel mis. Anna van der Breggen won toen, maar raakte zondag dus haar titel kwijt.