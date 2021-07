De Nederlandse wielrensters hebben hun favorietenstatus niet waar weten te maken in de olympische wegwedstrijd in Tokio. Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen lieten zich verrassen door de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer, die vanaf het begin van de koers in de aanval reed en solo over de meet kwam in Fuji.

De dertigjarige Kiesenhofer maakte vanaf de start van de vrouwenwedstrijd deel uit van een vijfkoppige kopgroep en ging op ruim 40 kilometer van de streep solo.

Omdat het peloton de vluchters een voorsprong van ruim tien minuten gunde en weinig aanstalten maakte in de achtervolging, kon Kiesenhofer verrassend genoeg vooruit blijven. Dat kwam mede doordat de Nederlandse vrouwen opmerkelijk genoeg niet door hadden dat Kiesenhofer nog vooruit was. Zij dachten dat Van Vleuten voor de winst aan het strijden was.

De Nederlandse ploeg met Van der Breggen, Van Vleuten, Demi Vollering en Marianne Vos was de topfavoriet voor goud, maar had nooit de controle over de wedstrijd. Van Vleuten brak de koers op ruim 50 kilometer van de streep wel open met een aanval, maar werd ook weer teruggehaald. Vervolgens bleef Nederland verscholen in het peloton.

Op 2 kilometer van de streep plaatste Van Vleuten een beslissende aanval voor het zilver en behield haar voorsprong, waardoor ze op 38-jarige leeftijd haar eerste olympische medaille in haar loopbaan veroverde. De Gelderse kwam vijf jaar geleden in Rio de Janeiro in leidende positie nog hard ten val, waardoor Van der Breggen olympisch kampioen werd.

Van Vleuten ging er bij de streep op het racecircuit van Fuji vanuit dat ze gewonnen had. Ze stak haar handen in de lucht en slaakte een oerkreet, maar ze bleek zich net als haar teamgenoten verkeken te hebben op de Oostenrijkse Kiesenhofer. Een begeleider van de Nederlandse ploeg moest Van Vleuten vertellen dat ze niet gewonnen had. De Italiaanse Elisa Longo Borghini pakte het brons.

Kiesenhofer begon pas op 23-jarige leeftijd met fietsen en won tot de Olympische Spelen pas vijf koersen, waaronder drie keer het Oostenrijks kampioenschap tijdrijden en één keer het Oostenrijks kampioenschap op de weg. Ze staat niet onder contract bij een commerciële ploeg, maar is sinds 2017 wel professioneel wielrenner.

Anna Kiesenhofer veroverde na een imponerende solo van ruim 40 kilometer verrassend genoeg de olympische titel in Tokio.

Vijf vluchters krijgen ruim tien minuten

De vrouwenkoers voerde de renners over 137 kilometer van Musashinonomori Park naar het racecircuit van Fuji, waar net als zaterdag bij de mannen de streep werd getrokken. Met bijna 2.700 hoogtemeters was het parcours op het lijf geschreven van de klimmers.

Gelijk vanaf de start in Tokio vormden vijf renners de vlucht van de dag: Omer Shapira (Israël), Vera Looser (Namibië), Kiesenhofer (Oostenrijk), Carla Oberholzer (Zuid-Afrika) en Anna Plichta (Polen). Zij hadden op het hoogtepunt een voorsprong van liefst tien minuten op het peloton, dat weinig aanstalten maakte om het grote gat te dichten.

De rensters van Nederland, Duitsland en Italië weigerden aanvankelijk om het initiatief te nemen in de achtervolging, waardoor de vijf vluchters mochten dromen van de olympische titel. Pas op zo'n 96 kilometer van de streep, toen de voorsprong zo'n 10.30 minuten was, reed Vollering voor het eerst op kop.

De vijf vluchters kregen ontzettend veel ruimte van het peloton.

Van Vleuten valt aan na valpartij

Op zo'n 65 kilometer van de streep was er voor het eerst beroering in het peloton. De Deense Emma Norsgaard viel door een stuk tramrails op de weg en Van Vleuten kon haar niet meer ontwijken. De Gelderse zat vrij snel op haar fiets en werd door Vos teruggebracht in de grote groep.

Bij de terugkeer van Van Vleuten stak Nederland op de Doshi Road, de zwaarste klim van de dag, eindelijk het lont in het kruitvat. Na een mislukte aanval van Vollering plaatste Van der Breggen een tempoversnelling, maar de regerend olympisch kampioen kwam niet weg.

De aanval van Van Vleuten op 54 kilometer van de finish had meer succes. De Gelderse sloeg al vrij snel een gat van één minuut op het peloton, maar kwam opmerkelijk genoeg niet dichter bij Kiesenhofer, die vlak voor de top van de Doshi Road haar medevluchters liet staan en solo ging.

Annemiek van Vleuten viel tevergeefs aan in de wegwedstrijd bij de vrouwen.

Kiesenhofer houdt knap stand

In het peloton namen de renners van Italië en Duitsland weliswaar het heft in handen, maar de voorsprong van Kiesenhofer bleef met zo'n vijf minuten erg ruim. Ook een aanval van onder anderen favoriet Lotte Kopecky en Katarzyna Niewiadoma richting Kagosaka Pass, de laatste klim van de dag, bracht weinig soelaas. Bij het opdraaien van het racecircuit van Fuji had Kiesenhofer een voorsprong van ruim vier minuten.

Bij de twee passages van het racecircuit Fuji kwam het peloton wel een stuk dichter bij Kiesenhofer, maar uiteindelijk hield ze nog twee minuten over en besefte ze op 5 kilometer van de streep dat ze olympisch kampioen zou worden.

Op de achtergrond vond er een intense strijd om de zilveren medaille plaats. Op een kleine 2 kilometer van de streep ging Van Vleuten weer in de aanval en dit keer bleef ze wel weg, waardoor ze op 38-jarige leeftijd haar eerste olympische medaille in haar loopbaan veroverde. Aanvankelijk dacht ze dat ze olympisch kampioen was geworden, wat de dag van Nederland cynisch genoeg perfect samenvatte.