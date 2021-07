Zeilster Marit Bouwmeester kwam niet bepaald met een goed gevoel van het water na haar eerste twee olympische races. Na twee tegenvallende resultaten staat de regerend olympisch kampioene in de Laser Radial achttiende in de tussenstand.

"Dit was niet de beste dag ooit", reageerde Bouwmeester met gevoel voor understatement. "Het ligt allemaal dicht bij elkaar, het is close-racing. Maar ik heb twee dure fouten gemaakt en dat heeft veel punten gekost."

Bouwmeester concludeerde dat ze niet goed genoeg omging met de omstandigheden. "Vanochtend bij de eerste race stond er weinig wind en toen was ik te ongeduldig. In de tweede race wilde ik dat beter doen, maar toen stond er veel wind en toen was ik te geduldig. Ik had er meer van kunnen maken."

Bouwmeester, tijdens de Spelen van 2012 van Londen al goed voor zilver, werd vijf jaar geleden olympisch kampioen en domineert haar sport al jaren. Ze geldt dan ook als topfavoriet in Tokio.

Ze heeft nog tot en met de medaillerace van komende zondag om zich te herstellen. Alle zeilsters mogen hun slechtste resultaat wegstrepen in de eindstand.

Bouwmeester wil vooral naar zichzelf kijken

De 33-jarige Friezin verwacht dat door de wisselende omstandigheden ook anderen de komende dagen in de problemen zullen komen, maar ze wilde vooral naar zichzelf kijken. "Ik kan beter zelf lagere punten gaan varen. Daar ga ik de komende dagen alles aan doen."

Bouwmeester verloor na de start van de eerste race al snel de aansluiting met de snelste boten. In het water rond het eiland Enoshima kon ze haar achterstand niet meer goedmaken en kwam niet verder dan de 21e plaats.

In de tweede race, die enige tijd moest worden uitgesteld vanwege gebrek aan wind, herstelde ze zich wel iets. Bouwmeester begon opnieuw niet goed, maar met een opmars kwam ze nog tot de veertiende plaats.