Kanovaarster Martina Wegman heeft zich zondag op de Olympische Spelen in Tokio geplaatst voor de halve finales van het onderdeel slalom. Ze zat tijdens de twee heats in de wildwaterbaan in Tokio ruimschoots bij de beste 24.

De 32-jarige Wegman eindigde in de eerste heat op de twaalfde plaats in het veld van 27 vrouwen met een score van 113.29. In de tweede heat deed ze het nog beter met 109.84, wat goed was voor de tiende plaats. De halve finale staat dinsdag op het programma, daarna is ook meteen de finale.

Bij kanoslalom moeten de deelnemers een kunstmatige wildwaterbaan van 250 meter zo snel mogelijk afleggen. Onderweg moeten ze tussen 25 poortjes door.

Wie de paaltjes van het poortje raakt, krijgt 2 strafseconden. Een gemiste poort betekent 50 strafseconden. Wegman raakte in de eerste heat één poortje op het Kasai Canoe Slalom Centre en bleef in de tweede heat foutloos. Ze moest zo'n tien seconden toegeven op de snelste vrouwen.

Kanoslalom maakt sinds 1992 deel uit van het olympische programma. De laatste keer dat Nederland in deze discipline meedeed, was bij Peking 2008 met Robert Bouten en Ariane Herde. Beiden haalden de finale. Bouten werd negende, Herde eindigde als zesde.