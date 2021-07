Naomi Osaka heeft zondag bij de Olympische Spelen haar eerste partij gewonnen sinds zij zich begin juni terugtrok op Roland Garros. De Japanse rekende in haar thuisland in Tokio in twee sets af met Saisai Zheng uit China: 6-1 en 6-4.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

"Meedoen aan de Olympische Spelen is altijd een droom voor me geweest", aldus Osaka na afloop van haar partij. "De pauze die ik heb ingelast was hard nodig. Daardoor ben ik, meer dan ooit, alleen maar gefocust op tennis. Ik heb nieuwe energie gekregen en voel me weer gelukkig."

Osaka zorgde eind mei voor een rel door voor aanvang van Roland Garros te melden dat ze niet met de media zou praten.

Na alle ophef besloot ze zich terug te trekken van het Grand Slam-toernooi in Parijs en meldde ze zich later ook af voor Wimbledon. Daarbij vertelde ze dat ze sinds haar gewonnen US Open-finale van 2018 met depressies en angstaanvallen kampt.

'Het voelde meteen weer goed'

Osaka wilde na haar gewonnen partij niet te veel uitweiden over de moeilijke tijd die zij achter de rug heeft. "Het was inderdaad een tijd geleden dat ik op de baan stond", vervolgde Osaka.

"Het voelde meteen weer heel goed. Ik was wel nerveus, ook omdat het voor het eerst in twee jaar is dat ik weer in mijn thuisland speel. Mijn spel was in orde en ik ben blij dat ik de wedstrijd, tegen een sterke opponent, heb gewonnen."

De als tweede geplaatste Osaka neemt het in de tweede ronde op tegen Viktorija Golubic uit Zwitserland. Kiki Bertens, de enige Nederlandse deelneemster in het enkelspel, werd zaterdag uitgeschakeld.