Roeisters Roos de Jong en Lisa Scheenaard houden naar eigen zeggen hun hart vast na de positieve coronatest van Josy Verdonkschot, de hoofdcoach van de vrouwen. Inmiddels hebben al drie leden van de Nederlandse roeiafvaardiging in Tokio positief getest op het coronavirus en de vrees bestaat dat het aantal oploopt.

"Het komt nu ineens heel dichtbij", zei Scheenaard zondag na het bereiken van de finale van de dubbeltwee. "Eerst was het een ander perspectief omdat het verder van ons afstond. Maar Josy is onze hoofdcoach. En dan ga je toch wel twijfelen hoe groot het mijnenveld precies is, gekeken naar hoe voorzichtig hij altijd is. Het speelt zeker mee."

De roeiploeg werd eerder in de week opgeschrikt door de positieve test van roeier Finn Florijn en ook een ander staflid bleek besmet te zijn. Zondagochtend (Japanse tijd) werden De Jong en Scheenaard wakker met het nieuws dat ook een van hun coaches positief heeft getest.

"We hadden een hartslag van 180 in de ochtend toen we wakker werden en het appje lazen", aldus De Jong. Scheenaard: "Je verwacht wel anders op te staan en je merkte wel dat er een stilte viel in de kamer. We vroegen ons af hoe alles zit en of de medische staf ons kon voorzien van aanvullende informatie. Maar we moesten ook de knop omzetten omdat we een superbelangrijke race hadden."

Roos de Jong en Lisa Scheenaard in Tokio. Roos de Jong en Lisa Scheenaard in Tokio. Foto: Getty Images

De Jong en Scheenaard in Tokio kanshebber voor medaille

De Jong en Scheenaard hopen dat hun jacht op eremetaal niet verstoord gaat worden. "Je roeit soort van het toernooi van je leven, maar eigenlijk sta je er met zijn tweeën alleen voor", aldus De Jong, die samen met Scheenaard een minibubbel probeert te vormen.

"We hebben ons hier anderhalf jaar op voorbereid, maar toch probeer ik er vanaf nu iedere race echt van te genieten", vervolgt De Jong. "Want wat als het de laatste is? We hebben hier vijf jaar alles voor gegeven, het is best wel eng."

Scheenaard: "We gaan er nu helemaal paranoïde mee om. Nou, paranoïde is misschien overdreven, maar we gaan in ieder geval niet minder voorzichtig worden." De Jong: "We zijn echt alleen maar met zijn tweeën. Het is fijn om in ieder geval iemand te hebben. Verder is het vrij eenzaam op het moment. We weten dat we elkaar nodig hebben."

De Jong en Scheenaard hebben recent nog met Verdonkschot in een bus gezeten. "Weliswaar met een mondkapje en niet super dicht bij elkaar. Maar blijkbaar kun je corona ook krijgen op een manier waar je totaal geen zicht op hebt", aldus Scheenaard. De Jong: "Voor nu is het 'fingers crossed'. Elke dag met een negatieve test is een goede dag."