Ahmed Hafnaoui zorgde zondag op de eerste finaledag van het olympische zwemtoernooi voor een regelrechte sensatie in Tokio. De pas achttienjarige Tunesiër had zich met de 31e tijd van het jaar geplaatst voor de 400 meter vrije slag, maar klopte alle favorieten en won goud.

"Natuurlijk heb ik mezelf ook verrast", zei Hafnaoui met een grote glimlach op zijn persconferentie. "Dit is echt ongelooflijk. Ik geloofde pas dat ik olympisch kampioen was toen ik achter mijn naam een één zag op het scorebord. Onvoorstelbaar."

De onbekende Tunesiër schreef in het Tokyo Aquatics Centre een olympisch sprookje. Hij haalde zaterdag in de series bijna een halve seconde af van zijn persoonlijk record (3.45,68) en plaatste zich daarmee als achtste en laatste voor de finale van de 400 vrij. De nummer negen was slechts veertien honderdsten langzamer.

Zondag zwom Hafnaoui in de finale de race van zijn leven. Vanuit baan acht was hij met een tijd van 3.43,36 nog eens ruim twee seconden sneller dan een dag eerder en bleef hij de Australische topfavoriet Jack McLoughlin zestien honderdsten voor.

"Dit hoort bij de Olympische Spelen", zei McLoughlin, die dit jaar bijna drie seconden sneller was geweest dan Hafnaoui. "Er zijn allemaal voorspellingen over wie er gaat winnen, maar echt alles kan gebeuren. Het gaat erom dat je op het juiste moment je beste tijd zwemt."

Ahmed Hafnaoui zorgde meteen voor een grote verrassing in het zwemtoernooi. Foto: Pro Shots

Tweede Tunesische zwemmer met olympisch goud

Hafnaoui, die op zesjarige leeftijd begon met zwemmen toen zijn vader hem naar een zwemclub stuurde, stond na zijn race in tranen op het podium. "Het was geweldig toen ik de vlag van mijn land zag en het volkslied hoorde. Ik ben zo trots."

Hafnaoui is pas de vierde Tunesiër die zich olympisch kampioen mag noemen en de tweede Tunesische zwemmer. "Ik draag deze medaille op aan alle Tunesiërs. Jullie hebben nu een kampioen en jullie kunnen trots op deze titel zijn."

Zijn bekende landgenoot Oussama Mellouli won in 2008 in Peking goud op de 1.500 meter en in 2012 in Londen was hij de beste op de 10 kilometer in het open water. De inmiddels 37-jarige Mellouli is volgende week in Tokio een van de concurrenten van regerend olympisch kampioen Ferry Weertman bij het openwaterzwemmen.

"Ik heb een geweldige relatie met Oussama", zei Hafnaoui. "Hij wenste me succes voor mijn race. Hij is een legende, ik hoop ooit zoals hij te zijn."