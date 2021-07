De estafettezwemsters balen dat ze er voor de tweede keer op rij net niet in geslaagd zijn een olympische medaille te veroveren op de 4x100 meter, maar het doet bij Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk minder pijn dan vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. Het Nederlandse viertal kwam zondag in Tokio een kleine seconde tekort voor brons.

"In Rio had ik een medaille meer verwacht dan hier", vertelde de 33-jarige Heemskerk. "Op het WK voor die Spelen hadden we zilver gepakt. Nu was de aanloop anders."

Toch mocht er ook in Tokio wat verwacht worden van Nederland, zeker na de tweede tijd zaterdag in de series, zo besefte ook Heemskerk. "Door die tijd ging ik erin geloven. Ook omdat de VS en Canada niet top oogden. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. Weer vierde."

Na de vierde plaats in Rio was de teleurstelling enorm bij 'Kromo' en Heemskerk, die toen nog met Inge Dekker en Marrit Steenbergen de formatie vormden. In Tokio werden de twee routiniers aangevuld met Kim Busch en Kira Toussaint. Heemskerk had de twee vooraf een boodschap meegegeven.

"Ik zei: zwem de eerste 50 meter met je kop en de tweede 50 meter met je hart. Dat hebben we allemaal gedaan en dan moet je tevreden zijn met het resultaat. De spirit was goed."

Kim Busch, Kira Toussaint en Ranomi Kromowidjojo kijken gespannen toe bij de slotzwemster Femke Heemskerk. Kim Busch, Kira Toussaint en Ranomi Kromowidjojo kijken gespannen toe bij de slotzwemster Femke Heemskerk. Foto: ANP

'Je moet realistisch zijn'

Nederland finishte in 3.33,70, terwijl de medailles gingen naar het oppermachtige Australië (wereldrecord in 3.29,69), Canada (zilver in 3.32,78) en de Verenigde Staten (brons 3.32,81).

Kromowidjojo wist vooraf dat het zo goed als onmogelijk was om Australië te kloppen. "Je moet realistisch zijn. Australië pakt altijd goud, tenzij het echt iets verkeerd doet. En daarachter zitten heel veel goede teams. Dat maakt de teleurstelling minder groot dan in Rio."

Volgens de dertigjarige Kromowidjojo was een medaille alleen mogelijk als iedereen bij Nederland boven zichzelf zou uitstijgen. "Dat hebben we niet gedaan, al was het zeker niet slecht. Het is jammer, want ik wil altijd een medaille pakken."

Australië werd voor de derde keer op rij olympisch kampioen. Australië werd voor de derde keer op rij olympisch kampioen. Foto: ANP

'Die tijd zegt wel iets'

Heemskerk maakte veruit de sterkste indruk van het Nederlandse viertal. De Zuid-Hollandse was met haar splittijd van 52,05 seconden de op één na snelste van allemaal. Alleen de Australische Emma McKeon was rapper: 51,35.

"Die tijd zegt wel iets, maar toch ook weer helemaal niets", zei Heemskerk, die al maanden in grootse vorm steekt.

Later deze Spelen komt Heemskerk individueel nog in actie op de 50 en 100 meter vrije slag. Ook Kromowidjojo zwemt die afstanden en zeker op de 50 meter is ze kanshebber op een medaille.