Windsurfer Kiran Badloe is de Olympische Spelen van Tokio niet heel voortvarend begonnen met een vijfde en een zevende plaats. Zeilster Marit Bouwmeester deed het met een 21e plek nog slechter.

Badloe is in de RS:X-klasse favoriet om zijn voormalige trainingsmaat Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen. Toch moest de drievoudig wereldkampioen in de eerste en tweede race toestaan dat de Zwitser Mateo Sanz Lanz de snelste was in het water rond het eiland Enoshima.

Badloe gaat zondag nog het water op voor een derde race. Speciaal voor de Olympische Spelen had hij een bijzonder kapsel laten aanmeten.

De blauwe pijl op het hoofd van de 26-jarige Badloe is een verwijzing naar Aang, een karakter uit de tekenfilmserie Avatar. Aang is daarin de meester van de wind.

Bouwmeester verliest al snel de aansluiting

Bouwmeester kwam als regerend olympisch kampioene in de Laser Radial in haar eerste race niet verder dan de 21e plaats.

De Spaanse Cristina Pujol Bajo was de snelste, gevolgd door de Griekse Vasileia Karachaliou en Nur Shazrin Mohamad Latif uit Maleisië.

De 33-jarige Bouwmeester, tijdens de Spelen van 2012 van Londen al goed voor zilver, verloor na de start al snel de aansluiting met de snelste boten. In het water rond het eiland Enoshima kon ze haar achterstand niet meer goedmaken.

Bouwmeester krijgt later op zondag een herkansing in de tweede race. De roeisters mogen hun slechtste resultaat wegstrepen in de eindstand.