Ashleigh Barty is zondag al in de eerste ronde van het olympisch tennistoernooi uitgeschakeld. De nummer één van de wereld verloor in twee sets verrassend van Sara Sorribes Tormo. Bij de mannen besloot Andy Murray zich terug te trekken voor het enkelspel.

De 25-jarige Barty sloeg liefst 55 onnodige fouten en werd vijf keer gebroken door de één jaar jongere Sorribes Tormo, de nummer 48 van de wereld. Na iets meer dan anderhalf uur werd het 6-4 en 6-3 voor de Spaanse.

De uitschakeling van Barty komt als een grote verrassing. De Australische schreef twee weken geleden nog Wimbledon op haar naam door Karolína Plísková in de finale te verslaan. Het was de tweede Grand Slam-titel voor de wereldranglijstaanvoerder.

Door het verlies van Barty is Naomi Osaka nu de hoogstgeplaatste speler in het enkelspel. De Japanse, die vrijdag bij de openingsceremonie het olympisch vuur ontbrandde, was in de eerste ronde met 6-1 en 6-4 te sterk voor de Chinese Saisai Zheng. Osaka speelt in Tokio haar eerste toernooi sinds Roland Garros, waar ze zich terugtrok na een storm van kritiek over haar mediaboycot.

Kiki Bertens vertegenwoordigde Nederland in het enkelspel bij de vrouwen. De Westlandse, die na de Spelen stopt, verloor zaterdag in de eerste ronde van de Tsjechische Markéta Vondrousová.

Sara Sorribes Tormo was dolblij met haar zege op Ashleigh Barty. Foto: AFP

Murray besluit titel toch niet te verdedigen

Het deelnemersveld bij zowel de mannen als de vrouwen was al niet zo sterk als gewenst. Onder anderen Simona Halep, Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal en Dominic Thiem meldden zich af voor het olympisch tennistoernooi.

De organisatie kreeg zondag een nieuwe domper te verwerken, want titelverdediger Murray besloot zich terug te trekken voor het enkelspel. De Schot, die in de eerste ronde tegen het Canadese talent Félix Auger-Aliassime zou spelen, kiest op aanraden van zijn medische team om alleen in het dubbelspel in actie te komen.

Murray presteert normaal gesproken ijzersterk op de Olympische Spelen. De drievoudig Grand Slam-winnaar veroverde zowel in 2012 als 2016 olympisch goud in het enkelspel. In het dubbelspel in Tokio vormt Murray een koppel met de Brit Joe Salisbury.