Bokser Enrico Lacruz is er zondag niet in geslaagd de eerste ronde van de Olympische Spelen te overleven. De Arnhemmer verloor in de categorie tot 63 kilogram kansloos van Keyshawn Davis.

De jury riep Davis na drie ronden unaniem uit tot winnaar. Lacruz had een zware loting, want hij trof met Davis direct een kandidaat voor de medailles. De 22-jarige Amerikaan veroverde in 2019 zilver op de wereldkampioenschappen.

Het was de tweede keer dat Lacruz meedeed aan de Olympische Spelen. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro overleefde de Nederlander wel de eerste ronde en ging hij in de achtste finales onderuit tegen de Mongoliër Otgondalai Dorjnyambuu.

Door de uitschakeling van de 27-jarige Lacruz moet Nouchka Fontijn de Nederlandse eer verdedigen in Tokio. Ze treft woensdag in de klasse tot 75 kilogram de Poolse Elzbieta Wojcik in de eerste ronde.

De 33-jarige Fontijn veroverde op de Spelen van 2016 zilver in het middengewicht. De Amerikaanse Claressa Shields bleek toen in de finale te sterk.