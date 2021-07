De Nederlandse estafettevrouwen zijn er zondag weer net niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 4x100 meter vrije slag. Kim Busch, Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint en Femke Heemskerk eindigden in de finale als vierde in 3.33,70.

Het olympisch goud was voor Australië, dat de favorietenstatus waarmaakte met een wereldrecord van 3.29,69. Het zilver ging naar Canada (3.32,78) en het brons was voor de Verenigde Staten (3.32,81). Nederland had zich zaterdag als tweede geplaatst voor de finale.

Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro geleden eindigde Nederland ook al als vierde op de 4x100 meter vrij en ook toen was er goud voor Australië. In 2012 in Londen was er zilver en in 2008 in Peking werd het Nederlandse viertal olympisch kampioen, met toen al Kromowidjojo en Heemskerk in de formatie.

Van het Nederlandse viertal in Tokio maakte Heemskerk de sterkste indruk. De 33-jarige Zuid-Hollandse was haar splittijd van 52,05 de één na snelste van allemaal. Alleen de Australische Emma McKeon was rapper: 51,35.

De Australische vrouwen tonen het goud. De Australische vrouwen tonen het goud. Foto: Getty Images

Nederland kende slechte start

Na de eerste 100 meter lag het Nederlandse kwartet achteraan. Startzwemster Busch kon in haar eerste olympische finale het tempo vooraan niet bijhouden en gaf na 54,64 over aan Kromowidjojo, die één plek winst boekte. Toen Heemskerk als slotzwemster het water in dook, lag Oranje nog steeds op de zevende plek.

Heemskerk, die al maanden in grootse vorm steekt, bracht Nederland nog in de buurt van een medaille. Het lukte haar echter niet om de olympisch kampioenen Penny Oleksiak (Canada) en Simone Manuel (VS) te passeren.

Het Australische viertal, bestaande uit de zussen Cate en Bronte Campbell, McKeon en Meg Harris, was oppermachtig en pakte voor de derde keer op rij olympisch goud.

De Nederlandse vrouwen kijken gespannen naar de tijden op het bord. De Nederlandse vrouwen kijken gespannen naar de tijden op het bord. Foto: Getty Images

Kamminga kan droogte doorbreken

Door de vierde plaats wacht Nederland nog altijd op de eerste olympische medaille bij het langebaanzwemmen sinds 2012. In Rio was er zeer teleurstellend geen eremetaal voor de Nederlandse equipe.

De kans is groot dat de droogte maandag wordt doorbroken. Arno Kamminga zwemt dan de finale van de 100 meter schoolslag en hij noteerde zaterdag achter de Britse topfavoriet Adam Peaty de tweede tijd in de halve finales.

De vraag is of Kamminga maandag in de buurt kan komen van Peaty, die regerend olympisch en wereldkampioen is.