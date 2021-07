Bas Verwijlen is zondag op de Olympische Spelen uitgeschakeld in de achtste finales. De schermer, die bezig was aan zijn vierde Spelen, verloor voor een kwartfinaleticket van Romain Cannone.

Verwijlen, die als zevende geplaatst was in Tokio, was het op onderdeel degen ondanks een comeback niet opgewassen tegen de Fransman: 11-15.

De 37-jarige Verwijlen moest in achtervolging nadat hij de eerste periode met 8-3 had verloren. De Brabander won de tweede periode met 6-3, maar kon zijn comeback niet helemaal voltooien en verloor de derde periode met 4-2.

Verwijlen ging na het laatste punt nog in discussie met de scheidsrechter, omdat hij het niet eens was dat Cannone dat punt op zijn naam kreeg. Het kon de nederlaag echter niet voorkomen.

Foto: ANP

Verwijlen pakte bij eerdere deelnames ook geen medaille

In de eerste ronde was Verwijlen nog met 15-10 te sterk voor de Zuid-Koreaan Kweon Young-jun, die als 26e was ingeschaald. De Nederlander kreeg tijdens die partij materiaalpech: zijn degen brak doormidden.

Verwijlen debuteerde in 2008 op de Spelen met een plek in de kwartfinales in Peking. Vervolgens sneuvelde hij in 2012 in Londen in de achtste finale en vier jaar later in Rio de Janeiro werd hij uitgeschakeld in de tweede ronde.