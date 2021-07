Bas Verwijlen heeft zondag de laatste zestien gehaald in Tokio. De schermer is bezig aan zijn vierde Olympische Spelen.

Verwijlen, die als zevende geplaatst is in Tokio, was het op onderdeel degen met 15-10 te sterk voor de Zuid-Koreaan Kweon Young-jun, die als 26e was ingeschaald. De 37-jarige Brabander kreeg tijdens de partij materiaalpech: zijn zwaard brak doormidden.

Het duel ging lang gelijkop. Verwijlen leidde na de eerste periode met 4-3, maar aan het einde van de tweede periode stond de 34-jarige Zuid-Koreaan met 7-8 voor.

In het derde kwart leidde Kweon met 9-10, maar vervolgens noteerde Verwijlen liefst zes punten op rij waardoor hij de partij naar zich toetrok.

Verwijlen pakte bij vier eerdere deelnames geen medaille

In de volgende ronde neemt Verwijlen het later op zondag op tegen de Fransman Romain Cannone die te sterk was voor Ruben Limardo uit Venezuela.

Verwijlen debuteerde in 2008 op de Spelen met een plek in de kwartfinales in Peking. Vervolgens sneuvelde hij in 2012 in Londen in de achtste finale en vier jaar later in Rio de Janeiro werd hij uitgeschakeld in de tweede ronde.