Arno Kamminga heeft zich zondag overtuigend geplaatst voor de finale van de 100 meter schoolslag bij de Olympische Spelen in Tokio. De 25-jarige Nederlander was de snelst in zijn halve finale.

Kamminga noteerde een tijd van 58,19, terwijl de Italiaanse nummer twee Nicolò Martinenghi aantikte in 58.28.

In de andere halve finale was Adam Peaty de snelste in 57,63 en dat was geen verrassing. De 26-jarige Brit is regerend olympisch en wereldkampioen.

Hij was de enige van het hele veld die sneller was dan Kamminga. De 58,28 van Martinenghi was de derde tijd van het hele veld en de Chinees Zibei Yan (58,72) en de Amerikaan Michael Andrew (58,99) waren de enige andere zwemmers met een tijd onder de 59 seconden.

De finalisten en hun tijd in de halve finales 1. Adam Peaty (Groot-Brittannië) - 57,63

2. Arno Kamminga (Nederland) - 58,19

3. Nicolò Martinenghi (Italië) - 58,28

4. Zibei Yan (China) - 58,72

5. Michael Andrew (VS) - 58,99

6. James Wilby (Groot-Brittannië) - 59,00

7. Ilya Shymanovich (Belarus) - 59,08

8. Andrew Wilson (VS) - 59,18

Arno Kamminga in actie in de halve finales. Arno Kamminga in actie in de halve finales. Foto: ANP

Kamminga kan in voetsporen treden Van den Hoogenband

Kamminga jaagt in het Tokyo Aquatics Centre op de eerste Nederlandse medaille in het langebaanzwemmen voor een man sinds Pieter van den Hoogenband in 2004 in Athene. Peaty is de absolute topfavoriet voor goud, maar daarachter is de Zuid-Hollander meestal de snelste.

De tijden in de halve finales zullen hem vertrouwen geven, maar de vraag is of hij in de finale in de buurt kan komen van Peaty. De eindstrijd van de 100 meter schoolslag is maandag om 04.12 uur.

Kamminga komt ook nog in actie op de 200 meter schoolslag en ook op die afstand kan hij een medaille pakken. De eindstrijd van de 200 meter schoolslag is donderdag.