Roeisters Roos de Jong en Lisa Scheenaard hebben zich zondag in de dubbeltwee overtuigend voor de finale geplaatst. Bij de mannen lieten Melvin Twellaar en Stef Broenink op hetzelfde onderdeel eveneens zien dat ze volgende week aanspraak kunnen maken op een medaille en ook de mannen vier-zonder bereikte de eindstrijd.

De Jong en Scheenaard zetten met 7.08,09 de snelste tijd in hun halve finale neer. In de andere heat klokte Roemenië 7.04,31.

Het Nederlandse duo moest in het eerste deel van hun race Canada voor zich dulden, maar namen in de slotfase de leiding over. De overwinning in de halve finales kwam op de laatste honderd meter geen moment meer in gevaar. Achter Canada werden de Verenigde Staten derde.

Twellaar en Broenink klokten in hun halve finale 6.20,17, waarmee ze een stuk langzamer waren dan vrijdag toen ze een olympisch record roeiden (6.08,38). Het duo bleef nummer twee China ruimschoots voor. De andere halve finale werd gewonnen door Frankrijk, dat met 6.20,45 nipt trager was dan de Nederlandse boot.

De twee Nederlandse teams moeten nog even geduld hebben voor hun medaillerace. De finale van de dubbeltwee is pas volgende week.

Foto: Getty Images

Vier-zonder via herkansing naar finale

De vier-zonder met Jan van der Bij, Boudewijn Roëll, Sander de Graaf en Nelson Ritsema plaatste zich in de herkansing voor de finale. De Nederlandse boot moest alleen Roemenië voor laten gaan. Voor de andere vier landen uit de herkansing wacht de B-finale. De A-finale van de vier-zonder is woensdag om 06.10 uur.

Sophie Souwer veroverde een plek in de halve finales op het onderdeel skiff. Ze roeide een tijd van 7.59,92. Dat was achter de Oostenrijkse Magdalena Lobnig voldoende voor de tweede plaats. De beste drie roeisters plaatsten zich voor de halve finale.

Vijf jaar geleden op de Spelen in Rio de Janeiro maakte Souwer nog onderdeel uit van de Holland Acht, waarmee ze zesde werd. Aanvankelijk zou de 34-jarige routinier in Tokio in de dubbel-vier varen. Maar doordat het evenement met een jaar werd uitgesteld moest ze wegens werkverplichtingen overstappen naar het individuele nummer skiff.

Zondagochtend werd bekend dat roeicoach Josy Verdonkschot in quarantaine is geplaatst. Hij is het vijfde lid van de Nederlandse equipe in Tokio dat positief heeft getest op het coronavirus.