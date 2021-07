De Nederlandse handbalsters zijn zondag voortvarend begonnen aan het olympisch toernooi in Tokio. Oranje was met 32-21 te sterk voor gastland Japan.

De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade kende een bliksemstart in het Yoyogi National Stadium. Na een 8-2-voorsprong na negen minuten was het bij rust 18-10. In de tweede helft werd de voorsprong nog wat verder uitgebreid.

Lois Abbingh was met zeven treffers de grote uitblinker bij Oranje.

De overige doelpunten kwamen op naam van Merel Freriks (3), Laura van der Heijden (3), Bo van Wetering (3), Nycke Groot (3), Kelly Dulfer (3), Dinoe Housheer (3), Debbie Bont (2), Inger Smits (2), Danick Snelder (1), Martine Smeets (1), Angela Malestein (1).

Oranje kwam geen moment in de problemen tegen Japan. Foto: Getty Images

Oranje treft dinsdag Zuid-Korea

Vijf jaar geleden eindigden de handbalsters bij hun olympisch debuut als vierde bij de Spelen in Rio de Janeiro.

Een medaille is nu het grote doel voor de ploeg van Mayonnade, die in 2019 wereldkampioen werd in Japan. Het gastland eindigde op dat toernooi als tiende.

De volgende groepswedstrijd van Oranje is dinsdag tegen Zuid-Korea. Daarna zijn Angola, Noorwegen en Montenegro de tegenstanders in groep A. De beste vier landen plaatsen zich voor de kwartfinales.