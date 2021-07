Roeicoach Josy Verdonkschot is tijdens de Olympische Spelen in Tokio positief op het coronavirus getest. Hij is hoofdtrainer van verschillende Nederlandse vrouwenboten.

Verdonkschot zat niet in het vliegtuig waarmee de vier eerder positief geteste leden van TeamNL naar Tokio reisden. Hij gaat nu 10 dagen in quarantaine. De medische staf van de Nederlandse olympische ploeg gaat onderzoeken met wie hij nauw in contact is geweest.

Skateboardster Candy Jacobs was woensdag de eerste Nederlandse olympiër die in quarantaine moest na een positieve test. Daarna volgden taekwondoka Reshmie Oogink, een staflid van de roeiploeg en skiffeur Finn Florijn. Zij vlogen met dezelfde vlucht naar Japan, net als een positief bevonden commentator van de NOS.

"Mijn persoonlijke gevoelens spelen geen rol," zegt Verdonkschot. "Het gaat erom dat onze roeisters in staat zijn te doen waarvoor ze hier zijn."

"Daar hebben we afgelopen jaren naar toegewerkt. Ons programma zit goed in elkaar. We weten van elkaar wat we kunnen en moeten doen."

"Het wegvallen van de coach heeft op dit moment geen invloed meer. Mijn vertrouwen in mijn staf en mijn sporters is eindeloos. Zij zullen dit karwei afmaken."

Van den Hoogenband: 'Sporters en staf gaan door met grote doel'

Chef de Mission Pieter van den Hoogenband had via de telefoon contact met de roeicoach. "Dit is een topcoach die onmiddellijk zijn plannen klaar had. Hij parkeert zijn eigen emotie, had een plan en weet dat zijn sporters in goede handen zijn."

"Natuurlijk incasseren we een teleurstelling, maar ik zie de afgelopen dagen alleen maar sporters en staf die vastberaden doorgaan met hun grote doel. Dat doet me goed en daar heb ik grote bewondering voor. Het tekent de mentaliteit van TeamNL."

Coach Verdonkschot kreeg zaterdagavond de uitslag van zijn ochtendtest en heeft daarna later die avond de derde test ondergaan. Volgens protocol is hij na deze derde positieve test in quarantaine gegaan.

Mochten er leden van de roeiploeg als close contact van Verdonkschot worden aangemerkt, dan kunnen zij hun toernooi onder speciale condities vervolgen. Zij worden apart vervoerd, slapen en eten op een 1-persoonskamer.