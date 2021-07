Met schermer Bas Verwijlen komt om 4.55 uur een van de meest ervaren Nederlandse olympiërs in actie. De 37-jarige Brabander was er al bij in 2008 in Peking en staat vandaag voor de vierde keer op de Spelen. Dit zijn zijn resultaten.

2008: kwartfinale

2012: achtste finales

2016: zestiende finales