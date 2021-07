Na het 3-3-gelijkspel tegen Brazilië zaterdag op de Olympische Spelen zijn de Oranjevrouwen zo goed als zeker van een plek in de kwartfinales van de Olympische Spelen, maar daarin treft de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman mogelijk een loodzware tegenstander. Een confrontatie met regerend wereldkampioen Verenigde Staten is een reëel scenario.

Oranje staat bovenaan in groep F, dankzij een beter doelsaldo (+7 om +5) dan Brazilië. Als de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman ook als eerste eindigt, dan treft het de nummer twee uit groep G en dat is op dit moment de VS. Oranje speelt de laatste groepswedstrijd dinsdag in Yokohama tegen China, terwijl Brazilië Zambia treft.

De kans dat de VS als tweede eindigt in groep H is levensgroot. Als Zweden minimaal een punt pakt in de afsluitende groepswedstrijd tegen het al uitgeschakelde Nieuw-Zeeland, dan kunnen de Amerikaanse vrouwen geen eerste worden.

Wiegman kent de scenario's. "Het liefst tref ik de VS wat later in het toernooi", zegt ze, zonder daar conclusies aan te willen verbinden. "Maar het is gevaarlijk om te gaan rekenen. En expres niet winnen, daar doen we sowieso niet aan."

Stand in groep E 1. Groot-Brittannië 2-6 (+3)

2. Canada 2-4 (+1)

3. Japan 2-1 (-1)

4. Chili 2-0 (-3)

Stand groep F 1. Nederland 2-4 (+7)

2. Brazilië 2-4 (+5)

3. China 2-1 (-5)

4. Zambia 2-1 (-7)

Stand groep G 1. Zweden 2-6 (+5)

2. Verenigde Staten 2-3 (+2)

3. Australië 2-3 (-1)

4. Nieuw-Zeeland 2-0 (-6)

'Oranje kan ook Japan of Canada treffen'

Mocht Oranje toch nog tweede worden in groep F dan moet het ook vrezen voor een sterke tegenstander in de kwartfinales. Nederland treft dan de nummer twee van groep E en dat wordt Canada of Japan, de wereldkampioen van 2011.

"Die twee zijn ook sterk", zegt Wiegman. "Er zijn heel veel sterke landen. Kijk naar Brazilië in onze groep, dat is ook topniveau. Maar goed, eerst maar eens zorgen dat we zelf helemaal zeker zijn van een plek bij de laatste acht."

Nederland tegen China begint dinsdag om 20.30 uur in Yokohama en tegelijkertijd wordt in Saitama de wedstrijd tussen Brazilië en Zambia gespeeld.