Epke Zonderland heeft zaterdag definitief zijn imposante turncarrière beëindigd. De 35-jarige Fries wist zich eerder op de dag tijdens de Olympische Spelen in Tokio niet te plaatsen voor de finale op rekstok.

"Het is goed zo. Ik weet niet of het mooier dan dit gaat worden, ik denk het niet", zei Zonderland tegen de NOS.

Zonderland had enkele uren eerder bij de kwalificaties niet voldoende aan een score van 13.833 om in de top acht te zitten en daarmee door te mogen naar de finale. Hij wilde toen meteen na afloop niet bevestigen dat hij stopt, maar doet dat dus nu alsnog.

"Vlak na mijn oefening was het gevoel nog wel aanwezig, dacht ik: had ik nog maar langer gehad. Maar op dit moment ben ik heel tevreden over wat ik vandaag heb kunnen doen. Ik ben blij dat ik op deze manier een mooi einde aan mijn carrière heb kunnen maken."

34 Dit is de laatste oefening uit de carrière van Epke Zonderland

Zonderland schreef geschiedenis in 2012

Zonderland kende een moeizaam einde van zijn loopbaan. Hij werd de afgelopen maanden geteisterd door blessureleed. Hij gaf vlak voor de Spelen te kennen dat zijn lichaam op is, waardoor hij zonder verwachtingen afreisde naar Tokio.

"Voorheen kon ik blijven trainen en was er niks aan de hand, maar de laatste jaren lukt dat niet meer. Tot afgelopen februari had ik een heel goede periode, maar helaas gaat het de laatste maanden niet goed", vertelde Zonderland destijds.

Het absolute hoogtepunt in de carrière van Zonderland was de olympische titel op de rekstok bij de Spelen van 2012 in Londen. Hij werd daarmee de eerste Nederlandse turner ooit met een gouden medaille op de Spelen.

Zonderland, die is afgestudeerd als arts, pakte verder drie keer de wereldtitel op de rekstok (2013, 2014 en 2018), drie keer de Europese titel op de rekstok (2011, 2014 en 2019) en zeventien keer de nationale titel op verschillende disciplines.