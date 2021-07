De Oranjevrouwen balen van de defensieve fouten zaterdag in de tweede groepswedstrijd van het olympisch voetbaltoernooi tegen Brazilië. Doordat het er achterin geregeld niet goed uitzag, kwam Nederland niet tot winst in Miyagi (3-3).

"We zijn niet blij met die fouten en we moeten kritisch naar onszelf kijken. We zijn geen wonderteam", zei captain Sari van Veenendaal, die verdediger Aniek Nouwen met een te korte terugspeelbal in de fout zag gaan bij de derde Braziliaanse treffer. Bij de 2-2 werd onnodig balverlies geleden, waarna Stefanie van der Gragt een strafschop veroorzaakte.

Redenen voor die ongelukkige momenten had Van Veenendaal niet. "Elke reden zal klinken als een excuus en die kunnen we niet hebben in dit toernooi. Er zijn geen excuses. Het moet gewoon beter en dat kunnen we ook."

Vivianne Miedema, die twee keer scoorde tegen Brazilië, denkt ook dat het de komende wedstrijden beter zal gaan. "Die meiden achterin hebben heel veel kwaliteit. Dat dat er nu niet uitkomt is vervelend, maar ik ben blij dat het nu gebeurt. We hebben nog even tot de wedstrijd tegen China en waarschijnlijk de kwartfinale. We kunnen hier als team mee aan de slag."

Vreugde bij Brazilië na de 2-2. Vreugde bij Brazilië na de 2-2. Foto: Getty Images

'Twee keer drie goals is veel'

Woensdag tegen Zambia zag Oranje er defensief af en toe ook kwetsbaar uit, maar werd er wel met 10-3 gewonnen. "Twee keer drie goals tegen is veel", besefte bondscoach Sarina Wiegman. "Maar we moeten door. Het was een intense wedstrijd tegen een ontzettend goede tegenstander. De aanvallers van Brazilië zijn wereldtop."

Uiteindelijk was het wel een verdediger die voorkwam dat Oranje onderuit ging tegen Brazilië. Elf minuten voor tijd schoot linksback Dominique Janssen schitterend raak uit een vrije trap van zo'n 25 meter.

Wiegman: "Dominique heeft een geweldige trap. Dat laat ze bij haar club VfL Wolfsburg geregeld zien en nu ook bij Oranje. En we hebben nog een verdediger met een geweldige trap, dus let maar op de komende wedstrijden."

De volgende wedstrijd van Oranje is dinsdag in Yokohama tegen China, dat zaterdag met 4-4 gelijkspeelde tegen Zambia. Nederland is bij een gelijkspel zeker van een plek in de kwartfinales en bij een nederlaag gaat de ploeg waarschijnlijk ook door.