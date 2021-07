De Nederlandse hockeyers zijn blij dat ze zondag meteen hun tweede wedstrijd spelen op de Olympische Spelen. Oranje heeft wat goed te maken tegen Zuid-Afrika na een vooral heel slordig openingsduel met wereldkampioen België (1-3-nederlaag).

Een kostbare fout bij het wisselen in het laatste kwart van de wedstrijd tegen België was typerend voor het spel van Nederland. Oranje stond met twaalf man op het veld, waardoor aanvoerder Billy Bakker een gele kaart kreeg, goed voor een tijdstraf van vijf minuten. Een mogelijk slotoffensief werd zo al snel de kop ingedrukt.

"Zoiets gebeurt als je niet goed in de wedstrijd zit", erkende bondscoach Max Caldas. "Deze fout is typisch voor de keuzes die we maakten tegen België. We waren wat onzeker en als je tegen zo'n goede ploeg steeds de bal weggeeft, wordt het wel heel lastig."

Na een vooral nerveuze eerste helft kwam Oranje vijf minuten na rust op voorsprong via een fraaie treffer van Jeroen Hertzberger. In de laatste vier minuten van het derde kwart ging het echter helemaal mis door drie goals van de Belg Alexander Hendrickx (twee strafcorners en een strafbal).

"We waren duidelijk niet goed genoeg vandaag", zei Hertzberger tegen NU.nl. "Het voelde op de een of andere manier wat onwennig. Misschien kwam dat door individuele foutjes, de hitte, het feit dat het de eerste wedstrijd was; dat zijn allemaal factoren die meespelen. Ik hoopte dat we na mijn goal in een flow zouden komen, maar we kakten juist in. Dat is zonde."

Jeroen Hertzberger maakte de enige Nederlandse treffer tegen de Belgen. Jeroen Hertzberger maakte de enige Nederlandse treffer tegen de Belgen. Foto: ANP

'Natuurlijk wel een vervelend begin'

Eén nederlaag is zeker geen ramp in het hockeytoernooi. Oranje speelt in totaal vijf groepsduels en vier van de zes ploegen uit de poule plaatsen zich voor de kwartfinales. "Maar dit is natuurlijk wel een vervelend begin", aldus Hertzberger. "Daarom is het fijn dat er zondag weer een wedstrijd is. We moeten nu wel punten gaan pakken."

Jip Janssen, die zaterdag zijn eerste olympische duel speelde, vond het ook belangrijk om de nederlaag tegen de Belgen te relativeren. "Er is een aantal dingen niet goed gegaan en daar moeten we kritisch op zijn. Maar we moeten niet doen alsof we helemaal zijn weggespeeld."

Caldas heeft bij zijn spelers ingeprent dat de Spelen een marathon zijn en geen sprint. "Deze nederlaag zegt nog niks over ons toernooi", zei Bakker. "Het gaat er nu om hoe we ons zondag herstellen tegen Zuid-Afrika."

De Oranjemannen spelen in de groepsfase verder nog tegen Canada (dinsdag, 13.45 uur), Groot-Brittannië (donderdag, 5.15 uur) en Duitsland (vrijdag, 13.45 uur).