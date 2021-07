Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn zaterdag goed begonnen aan de Olympische Spelen in Tokio. Het Nederlandse koppel boekte een knappe zege in twee sets op de Amerikanen Nick Lucena en Phil Dalhausser: 21-17 en 21-18.

Brouwer en Meeuwsen speelden in aanloop naar de Spelen wisselvallig, maar daar was weinig van te merken tegen Lucena en de 41-jarige Dalhausser, de olympisch kampioen van 2008 in Peking.

In de eerste set hadden de Amerikanen tot halverwege licht overwicht, maar dankzij goed blokkeren en een aantal harde smashes troefde Brouwer en Meeuwsen hun tegenstanders af.

In de tweede set maakten Brouwer en Meeuwsen een 1-5-achterstand snel ongedaan en kwam hun vechtlust naar boven. Ze pepten elkaar op en met scherpe combinaties namen ze een kleine voorsprong die ze niet meer uit handen gaven.

Brouwer en Meeuwsen treffen in de groepsfase ook nog de Brazilianen Alison Cerutti en Alvaro Morais Filho en de Argentijnen Julio Azaad en Nicolas Capogrosso. De eerste twee van de poule gaan direct door naar de achtste finales.

Bij de vorige Spelen in 2016 in Rio de Janeiro veroverden Brouwer en Meeuwsen brons. Ze hopen ook in Tokio mee te kunnen strijden om de medailles, maar gezien de voorbereiding behoren ze niet tot de topfavorieten.