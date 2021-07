Turner Bart Deurloo heeft zich met zijn oefening op de vroege ochtend geplaatst voor de olympische finale aan de rekstok. De Rotterdammer mag over anderhalve week terugkomen voor de strijd om de medailles.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De dertigjarige Deurloo stond na twee van de drie subdivisies met een score van 14,400 zevende en zag de Amerikaan Brody Malone in de avond passeren.

Daarna kwamen nog zeventien turners in actie, die met een hogere score Deurloo nog uit de finale konden stoten. Nadat ook de Duitser Andreas Toba, als allerlaatste aan de beurt, daar niet in was geslaagd, was plaatsing een feit.

Deurloo is als finalist aan de rekstok de opvolger van Epke Zonderland. De Fries stond drie keer in een olympische finale en won die van 2012 in Londen, maar dit keer slaagde hij er niet in de eindstrijd te bereiken.

De 35-jarige Zonderland kende een door gezondheidsproblemen gemankeerde voorbereiding en kwam met een score van 13.833 tekort. De hoogste score was voor de Japanner Daiki Hashimoto: 15,033.

De finale van de rekstok bij de mannen wordt pas op dinsdag 3 augustus afgewerkt in het Ariake Gymnastics Centre.