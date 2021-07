De Nederlandse hockeysters hebben hun favorietenstatus waargemaakt in hun openingswedstrijd op het olympisch toernooi in Tokio. De ploeg van bondscoach Alyson Annan was ruim te sterk voor India: 5-1.

Oranje kwam al na zes minuten spelen op voorsprong via Felice Albers, waarna India verrassend genoeg op gelijke hoogte kwam door een doelpunt van Rani. Na een 1-1-ruststand liep Nederland in het vervolg uit naar 5-1 door doelpunten van Margot van Geffen, opnieuw Albers, Frédérique Matla en Caia van Maasakker.

Nederland is huizenhoog favoriet voor olympisch goud. Oranje won in de afgelopen vijf jaar alle prijzen die er te winnen vielen en werd achtereenvolgens wereldkampioen, Europees kampioen en legden ook beslag op de Pro League, een nieuwe landencompetitie.

Op de vorige Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro greep Nederland voor het eerst sinds 2004 naast de olympische titel. Na shoot-outs verloor de ploeg van bondscoach Annan in de finale van Groot-Brittannië.

Nederland is ingedeeld in een poule met Zuid-Afrika, Ierland, Duitsland, Groot-Brittannië en dus India. De beste vier ploegen plaatsen zich voor de kwartfinales. Oranje komt maandag weer in actie. Dan is Ierland de tegenstander.

De hockeysters stonden bij rust nog op 1-1 tegen India. Foto: ANP

Met de van een blessure herstelde Lidewij Welten en Xan de Waard kwam Nederland uitstekend uit de startblokken in het Oi Hockey Stadium. Na een solo over de rechterflank bood Van Geffen met een afgemeten voorzet Albers een niet te missen kans bij de tweede paal: 1-0.

Nederland kon niet lang genieten van de voorsprong, want India kwam opvallend genoeg op gelijke hoogte. Rani schoot op goed geluk op doel en zag de bal tot ieders verrassing achter keeper Josine Koning belanden: 1-1.

Pas na rust kwam Oranje weer op gang. Van Geffen zette Nederland na acht minuten spelen in het derde kwart op voorsprong door een strafcorner van Van Maasakker succesvol van richting te veranderen, waarna Albers van dichtbij een voorzet binnentikte.

Daarmee stokte de teller nog niet voor Oranje. Matla haalde kiezelhard uit met haar haar backhand. Van Maasakker zorgde met een rake strafcorner voor het slotkakkoord en bezorgde Nederland daarmee de gewenste start van de Spelen.