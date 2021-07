De Oranjevrouwen zijn zo goed als zeker van de kwartfinales op de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelde zaterdag in Japan gelijk tegen Brazilië (3-3) en mag in de slotwedstrijd tegen China zelfs een nederlaag met zes doelpunten verschil incasseren om zich alsnog te plaatsen voor de laatste acht.

Vivianne Miedema zette Nederland met een prachtige treffer al binnen een paar minuten op voorsprong, maar na een kwartier spelen zorgde Debinha voor de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Oranje via Miedema opnieuw op voorsprong, maar Marta tekende vanaf 11 meter weer voor een gelijke stand.

Na een enorme fout in de verdediging van Oranje kwam Brazilië zelfs op een 2-3-voorsprong. Verdediger Dominique Janssen voorkwam met een prachtige vrije trap in de kruising dat Nederland de eerste nederlaag op de Olympische Spelen zou lijden.

Oranje blijft door het gelijkspel de koploper in groep F met vier punten uit twee duels. Ook Brazilië heeft vier punten, maar wel een minder doelsaldo dan Nederland (+7 om +5). China en Zambia speelden eerder op de dag tegen elkaar gelijk (4-4) en hebben allebei één punt.

De voetbalsters sluiten de groepsfase dinsdag af met een wedstrijd tegen China. De aftrap in Yokohama is om 13.30 uur. Mocht Oranje de poule winnen, dan speelt het in de kwartfinales tegen de nummer twee van groep G. Dat is momenteel de VS, maar dat zou ook nog Zweden of Australië kunnen worden.

Vivianne Miedema tekende voor de 1-0 en 2-1 tegen Brazilië. Foto: Getty Images

Miedema toont topvorm met prachtige treffer

Nederland had de openingswedstrijd op de Spelen met liefst 10-3 gewonnen van Zambia en schoot ook tegen Brazilië goed uit de startblokken. Lynn Wilms speelde in de derde minuut Miedema aan. De spits nam de bal vervolgens fraai mee achter het standbeen en schoot koelbloedig raak.

Brazilië kreeg zes minuten later al de kans op de gelijkmaker. Sterspeler Marta legde aan voor een penalty na hands van Lieke Martens, maar de beslissing werd door de VAR teruggedraaid vanwege buitenspel. Een paar minuten later viel de gelijkmaker alsnog: Debinha kreeg de bal in de kluts gelukkig voor haar voeten en scoorde.

In het vervolg van de eerste helft bleven grote kansen uit. Brazilië drukte Nederland wel wat achteruit, maar slaagde er niet in om dat om te zetten in kansen of doelpunten. Ook Oranje werd na de gelijkmaker niet meer gevaarlijk in de eerste helft.

Daniëlle van de Donk in duel met Rafaelle. Foto: ANP

Janssen voorkomt nederlaag voor blunderend Oranje

Ook in het begin van de tweede helft was er lange tijd niet veel te beleven in Miyagi. Na een uur spelen kwam daar verandering in: Van de Donk slingerde de bal voor en Miedema kopte (met wat hulp van de Braziliaanse keeper Bárbara) de 2-1 binnen. Dat was voor Miedema alweer haar zesde treffer van het toernooi.

Het lukte Nederland opnieuw niet om de voorsprong lang vast te houden, want vijf minuten na de tweede treffer van Miedema was het alweer gelijk. Stefanie van der Gragt vloerde Ludmila (al leek de overtreding buiten het strafschopgebied te worden gemaakt) en Marta benutte de toegekende penalty.

Drie minuten later werd het nog erger voor de Oranjevrouwen. Aniek Nouwen speelde de bal te kort terug, Ludmila passeerde keeper Sari van Veenendaal en scoorde. In de slotfase ging Oranje nog wel op jacht naar de 3-3 en die viel ook. Janssen schoot bij afwezigheid van Sherida Spitse een vrije trap op prachtige wijze in de bovenhoek.