Edward Gal heeft zich zaterdag als eerste Nederlandse dressuurruiter geplaatst voor de finale van het olympisch toernooi. De Gelderlander eindigde als tweede in zijn poule, waarmee hij zeker was van de eindstrijd.

De 51-jarige Gal kwam op zijn paard Total US tot een score van 78,64 procent, waarmee hij in groep B tweede werd achter de Deense Cathrine Dufour (81,05 procent).

Hans Peter Minderhoud weet nog niet of hij mag gaan strijden om de medailles. De 47-jarige dressuurruiter eindigde in zijn heat als derde met een score van 76,81 procent. Hij moest daarmee de Amerikaanse Sabine Schut-Kery (78,41) en de Duitse Jessica von Bredow-Werndl (84,37) voor zich dulden.

Alleen de nummer één en twee per groep en de beste zes ruiters daarachter mogen om de medailles gaan strijden in de finale, die op 28 juli wordt gehouden. Zondag staan er ook nog wedstrijden op het programma en dan komt ook Marlies van Baalen in actie.

Gal deed al mee aan de Olympische Spelen van 2012 en 2016 en won vijf jaar geleden brons met het Nederlandse dressuurteam. Individueel won hij nog nooit een medaille.

De Grand Prix geldt als individuele kwalificatie voor de kür en wordt verreden over twee dagen. De beste acht landen (24 combinaties) starten in de Grand Prix Special, waarin de teammedailles worden verdeeld.