Arno Kamminga heeft zaterdag op indrukwekkende wijze de halve finales van de 100 meter schoolslag bereikt. De Nederlander was in zijn heat verreweg de snelste en scherpte het Nederlands record aan, dat al op zijn naam stond. De estafettezwemsters op de 4x100 meter vrij plaatsten zich zonder problemen voor de finale.

De 25-jarige Kamminga tikte aan in 57,80 en zat daarmee ongeveer een seconde boven het wereldrecord van wereldtopper Adam Peaty (56,88). De Katwijker dook wel onder het Nederlands record dat hij eind april in Eindhoven op 57,90 had gezet.

Het was zijn grote concurrent Peaty die in de series van de 100 meter schoolslag de snelste tijd noteerde. De regerend olympisch kampioen tikte aan in 57,56. Niet alleen het wereldrecord, maar ook het olympisch record staat op naam van Peaty (57,13).

Met Caspar Corbeau deed er nog een Nederlander mee op de 100 meter schoolslag, maar hij kon niet verrassen. De in de Verenigde Staten geboren zwemmer werd in zijn heat zevende met een tijd van 1.00,13. Dat was niet genoeg voor een plek in de halve finales.

De halve eindstrijd op de 100 meter schoolslag staat in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) op het programma. De finale is in de nacht van zondag op maandag.

Arno Kamminga begon sterk aan het olympisch zwemtoernooi. Foto: AFP

Estafettezwemsters overtuigend naar finale

Op de 4x100 meter vrije slag verzekerden de Nederlandse zwemsters zich van een plek in de finale. Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Kim Busch en Marrit Steenbergen kwamen samen tot een tijd van 3.33,51.

Australië deed het met 3.31,73 beter, maar alle andere landen waren in de series minder snel dan de Nederlandse formatie. De finale van de 4x100 meter vrij is in de nacht van zaterdag op zondag rond 4.45 uur.

Nederland presteert normaal gesproken sterk op het estafettenummer, met olympisch goud in 2008 en een zilveren medaille in 2012. Kromowidjojo en Heemskerk waren toen ook van de partij. Bij de Olympische Spelen van 2016 eindigde Nederland teleurstellend als vierde.

Naast Nederland en Australië plaatsten de Verenigde Staten, Denemarken, Canada, het Verenigd Koninkrijk, China en Zweden zich voor de finale.

Op de 400 meter wisselslag slaagde Arjan Knipping er zaterdag niet in de finale te bereiken. De geboren Achterhoeker tikte aan in 4.15,83, de zeventiende tijd. Dat was niet genoeg om in de race te blijven voor de medailles.