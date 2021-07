Mathieu van der Poel heeft in alles een atypische voorbereiding op de olympische mountainbikerace. De Nederlander reed eerder deze maand nog de Tour de France en besloot vanwege de coronabeperkingen in Japan om pas afgelopen donderdag in het vliegtuig naar Tokio te stappen.

"De regels zijn hier zo strikt, het lijkt een beetje op een gevangenis. En dat is niet aan mij besteed", zei Van der Poel zaterdag tijdens een digitaal persmoment. "Daarom ben ik zo laat mogelijk uit Nederland vertrokken."

De kopman van Alpecin-Fenix neemt een risico. De meeste sporters kozen er vanwege het tijdsverschil van zeven uur en de klamme hitte in Tokio voor om minimaal een week voor hun wedstrijd in Japan te zijn.

"Ik volg altijd mijn eigen pad. We zullen achteraf pas weten wat het beste was", aldus Van der Poel. "Of ik twijfels heb? Altijd wel een beetje. Ik mis misschien nog een wedstrijd of twee op de mountainbike, dat is het enige dat ik kan bedenken dat ik anders had willen doen. Het is allemaal wat apart door de coronapandemie en de veranderde kalender. Ik heb uiteindelijk geprobeerd mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op deze Spelen."

Dat deed de alleskunner de afgelopen weken onder meer door thuis de Japanse hitte na te bootsen in zijn garage. "Warmtesessies op de hometrainer, met een vest aan", zei Van der Poel, die in het verleden niet altijd even goed presteerde in warme omstandigheden. "Het wil nog weleens verschillen bij mij. Over het algemeen kan ik goed tegen hitte, maar op een slechte dag niet."

'Het is een mooi parcours voor mij'

Van der Poel zal hoe dan ook als een van de topfavorieten beginnen aan de mountainbikerace (maandag vanaf 8.00 uur Nederlandse tijd), samen met het Britse multitalent Tom Pidcock en de Zwitser Mathias Flückiger.

"Het gaat een speciale wedstrijd worden", voorspelt Van der Poel, die zaterdag het olympische parcours voor het eerst verkende. "Het is een mooie omloop, best technisch. Het gaat veel op en af en je hebt weinig tijd om te herstellen."

"De langste klim is misschien maar een minuut, dat is bijzonder kort voor het mountainbiken. Normaal gezien is dat wel in mijn voordeel ten opzichte van de lichtgewichten, al zijn de klimmen wel allemaal heel steil."

"Ik hoop op een goede dag, dan is er veel mogelijk voor mij. Maar het is voor mij ook een wilde gok hoe ik ervoor sta. Ik weet dat mijn vorm goed was in de Tour en dat ik er samen met de ploeg alles aan gedaan heb om hier in een goede conditie aan de start te staan."

Olympisch goud op de mountainbike is voor Van der Poel al vijf jaar een droom, en misschien wel zijn belangrijkste doel tot nu toe in zijn carrière. "Dit is het grootste sportevenement. Het zou heel cool zijn om de titel olympisch kampioen te mogen dragen."