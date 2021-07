Judoka Tornike Tsjakadoea bleef op de Olympische Spelen door "één foutje" een zege verwijderd van een bronzen plak in de klasse tot 60 kilogram. Toch kijkt de 24-jarige debutant terug op een geslaagde kennismaking met de Spelen.

"De dag begon goed en in de eerste twee partijen won ik van goede gasten. Ik was fris in mijn hoofd en fit. Ik ben ver gekomen, maar het is zonde van die bronzen partij", zei Tsjakadoea, die in de strijd om brons in de golden score zijn meerdere moest erkennen in Yeldos Smetov.

De Kazach won op controversiële wijze. Hij wist Tsjakadoea in de extra tijd naar de grond te brengen, maar dat leverde aanvankelijk geen score op. De videoscheidsrechter beloonde Smetov na het bekijken van de beelden echter alsnog met een waza-ari, waardoor Tsjakadoea naast het brons greep.

"Door één klein foutje was het over. Hij stond op twee straffen en de derde straf zat eraan te komen. In de golden score wilde ik een worp maken, maar ik werd overgenomen. Een foutje van mij", baalde Tsjakadoea.

Tornike Tsjakadoea greep op pijnlijke wijze naast brons bij zijn olympisch debuut. Foto: Getty Images

'Ik kan terugkijken op een goede dag'

Een paar uur eerder had Tsjakadoea in de kwartfinales verloren van Yang Yung-Wei uit Taiwan, die uiteindelijk zilver pakte. "Mijn coach zei: 'kop op, het is nog niet voorbij.' Ik heb mezelf weer opgeladen en ging er weer voor", aldus de olympisch debutant.

"Direct na het gevecht was ik echt helemaal kapot, maar ik kan terugkijken op een goede dag. Ik heb de beste versie van mezelf laten zien."

Tsjakadoea wacht nog op zijn eerste medaille op een EK, WK of olympisch toernooi. Hij had zichzelf voorgenomen de Olympische Spelen als ieder ander toernooi te beschouwen. "Het is een mat met judoka's en meer niet. Ik ben daar wel goed in geslaagd en het ging gewoon lekker. Er normaal naar kijken, hielp voor mij wel."

Eind volgende week komt Tsjakadoea nog in actie in de landenwedstrijd. "Het is niet moeilijk hier nog te blijven. Ik wil de anderen gaan aanmoedigen, net als dat ze bij mij hebben gedaan. We zijn één team. En volgende week gaan we met zijn allen vechten."