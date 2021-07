Daniil Medvedev had na zijn gewonnen openingspartij tegen Alexander Bublik geen goed woord over voor het speelschema van het olympisch tennistoernooi. De als tweede geplaatste Rus vindt het onbegrijpelijk dat hij in de middag in de verzengende hitte in Tokio moest spelen.

Tijdens de partij van Medvedev, die in een kleine twee uur in twee sets afrekende met Bublik (6-4 en 7-6 (8)), was het zo'n 35 graden en lag de luchtvochtigheid ver boven de 60 procent. Toch gingen de partijen op Ariake Tennis Park in Tokio gewoon door, tot onbegrip van Medvedev.

"Mijn teamcaptain Viktor Troicki heeft al een paar keer met de umpire gesproken. Om eerlijk te zijn begrijp ik niet waarom de partijen niet gewoon om 15.00 uur begonnen. Ik hoorde dat er voor het tennis een soort van avondklok is en dat we om middernacht klaar moeten zijn. Ik heb net de laatste partij gespeeld en het is nog niet eens 17.00 uur. We hebben nog zeven uur te gaan."

"Er zijn op alle banen kunstlampen. Ze kunnen het leven van de tennissers zoveel makkelijker maken. Ik snap werkelijk waar niet waarom ze de partijen niet verplaatsen. Het is voor de televisiezenders ook beter. Want des te later we spelen, des te beter het is voor de Verenigde Staten en de tijdzones in Europa."

Ook de mondiale nummer één Novak Djokovic, die in een uur won van de Boliviaan Hugo Dellien (6-2 en 6-2), sprak van een loodzware dag. "Ik hoorde ook van de andere spelers dat het vandaag de heetste dag tot dusver was. De luchtvochtigheid is wreed. Het was zeker een uitdaging, maar ik ben blij dat ik het eerste obstakel heb genomen."

Het tennistoernooi in Tokio is zaterdag begonnen. De finales in het enkelspel staan op 1 augustus op het programma. Andy Murray won de laatste twee olympische edities, maar is niet van de partij in Japan.