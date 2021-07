Het doet Kiki Bertens pijn dat ook het laatste optreden van haar carrière als enkelspeelster een nederlaag was in de eerste ronde. De beste Nederlandse tennisster aller tijden ging zaterdag op de Olympische Spelen in Tokio in drie sets onderuit tegen de Tsjechische Markéta Vondrousová (6-4, 3-6 en 6-4).

"Ik had hier zo graag nog één keer willen vlammen", zei een geëmotioneerde Bertens na haar nederlaag. "Dat is niet gelukt. Ik ben verdrietig, teleurgesteld en gefrustreerd."

De 29-jarige Bertens maakte in juni bekend dat 2021 het laatste jaar van haar carrière werd. Deze maand kondigde ze aan dat het na de Spelen al klaar zou zijn. De tienvoudig winnares van een WTA-toernooi baalt ervan dat ze na haar achillespeesoperatie eind 2020 niet meer haar oude niveau heeft gehaald. Ze won dit jaar maar één enkelpartij op de WTA-tour.

"Dat het bij die ene overwinning is gebleven is moeilijk te accepteren", vervolgde Bertens. "Ik had hier in Tokio graag meer wedstrijden gespeeld en het zo op een fijnere manier afgesloten. Maar ja, dit was het."

Kiki Bertens na haar nederlaag in gesprek met de media. Kiki Bertens na haar nederlaag in gesprek met de media. Foto: ANP

Carrière Bertens nog niet voorbij

De carrière van de voormalig nummer vier van de wereld is nog niet helemaal voorbij. Ze speelt op de Spelen nog in het dubbelspel met Demi Schuurs en in het gemengd dubbelspel vormt ze een duo met Jean-Julien Rojer.

"De knop moet nu al om", besefte Bertens, die zondag met Schuurs het Franse duo Caroline Garcia en Kristina Mladenovic treft. "Er kunnen nog mooie dingen komen. Ik wil hier nog knallen in de dubbel en in het gemengd dubbel."

Op basis van de partij tegen Vondrousová mag Bertens daadwerkelijk hopen dat er nog wat moois gebeurt in de dubbels. Ze speelde tegen de Roland Garros-finaliste van 2019 misschien wel haar beste partij van dit jaar.

"Ik heb tot op het laatste punt gestreden, daar mag ik tevreden over zijn. Ik heb vechtlust getoond. Helaas was het niet genoeg. Ik voel nu ook overal pijn, dat geeft maar aan dat mijn lichaam de grenzen bereikt. Nooit meer alleen de baan op, alleen nog de dubbel."