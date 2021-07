De Nederlandse handboogschutters kenden zaterdag de perfecte start van de Olympische Spelen met zilver in de wedstrijd voor gemengde teams. Bondscoach Ron van der Hoff heeft er vertrouwen in dat er nog meer medailles zullen volgen voor zijn ploeg.

"Ik was eigenlijk niet van plan om me erbij neer te leggen dat het hierbij blijft", zei Van der Hoff in Tokio. "Mijn ploeg heeft nog vijf mogelijkheden deze Spelen en die zie ik zeker niet als mindere kansen op een medaille. En daarbij helpt het natuurlijk wel dat je bij je eerste kans direct een plak wint."

Gabriela Schloesser en Steve Wijler eindigden zaterdag als tweede door in het nieuwe olympische onderdeel 'mixed team' de finale te halen. Zuid-Korea was daarin te sterk (3-5). Maandag heeft het mannenteam een goede kans op een medaille in de landenwedstrijd, terwijl Schloesser, Wijler, Sjef van den Berg en Gijs Broeksma in de individuele toernooien ook een gooi willen doen naar het podium.

Van den Berg en Broeksma hadden zaterdag ook kunnen schieten in de gemengde landenwedstrijd, maar zij deden het vrijdag in de kwalificaties net wat minder dan olympisch debutant Wijler.

"Natuurlijk was het zuur voor Sjef en Gijs, want zij wisten ook dat er een goede kans was op een medaille", aldus Van der Hoff. "Maar de sfeer is supergoed in de ploeg, uiteindelijk zie ik dit echt als een gezamenlijk succes. Sjef en Gijs zijn vanochtend ook gewoon meegegaan naar het stadion."

Broeksma had als zogenaamde 'agent' bovendien nog een rol tijdens de wedstrijden. Hij controleerde de scores die de scheidsrechter doorgaf voor Schloesser en Wijler en corrigeerde de arbiter zelfs een keer. "Sjef en Gijs hebben een potje rock paper scissors gedaan om te bepalen wie 'Gaby' en Steve ging helpen", zegt Van der Hoff. "En Gijs heeft het fantastisch gedaan."

Gabriela Schloesser (links) en Steve Wijler waren dolblij met zilver. Gabriela Schloesser (links) en Steve Wijler waren dolblij met zilver. Foto: ANP

'Dit is echt een mooie discipline'

Van der Hoff concludeerde zaterdag dat het gemengde teamonderdeel een goede toevoeging is aan het olympische programma, en niet alleen door de zilveren medaille voor zijn ploeg.

"Het is echt een mooie discipline, omdat in onze sport mannen en vrouwen eigenlijk even goed zijn. En je zag vandaag ook een prachtig samenspel tussen 'Gaby' en Steve, ze communiceerden heel goed met elkaar. Het waren geweldige wedstrijden om mee te maken, zeker van zo dichtbij."

Waarschijnlijk was er zaterdag geen medaille gewonnen als Schloesser zich een paar jaar geleden niet tot Nederlandse had genaturaliseerd. De geboren Mexicaanse, die onder haar meisjesnaam Bayardo op de vorige Spelen uitkwam voor haar geboorteland, kreeg een relatie met de Nederlandse handboogschutter Mike Schloesser, verhuisde naar Limburg en mag sinds 2018 voor Nederland uitkomen.

"Ik wist niet meteen na haar komst naar Nederland dat dit mogelijk zou zijn, maar ik wist wel dat 'Gaby' goed was", aldus Van der Hoff. "Natuurlijk zijn we hartstikke blij dat ze voor ons kan uitkomen, maar ik ben vooral blij dat ze zich ook echt Nederlander voelt."