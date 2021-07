Wout van Aert kon na afloop van de olympische wegwedstrijd zaterdag leven met een zilveren medaille. De Belg kon niet voorkomen dat Richard Carapaz de olympische titel greep, maar wist wel de sprint te winnen van de achtervolgende groep voor de tweede plaats.

"Ik ben blij dat ik de jongens, die hard gewerkt hebben, een medaille heb kunnen teruggeven. Ik denk dat ik er het maximale heb uitgehaald, ook al had ik de benen om te winnen", zei Van Aert na afloop van de wedstrijd tegen Sporza.

De 26-jarige Van Aert, die vorig weekend nog de laatste twee ritten won in de Tour de France, gold als een van de topfavorieten voor goud en had ook lange tijd goede papieren, maar kon Carapaz niet meer terugpakken. Van Aert kreeg, als de motor van de achtervolgende groep, te weinig steun om het gat nog te dichten.

"Er stak niet echt iemand hoog bovenuit. Ik wist dat het stuk na de Mikuni Pas lastig zou zijn. Pogacar en ik werden geviseerd. Maar Carapaz was te sterk, hij is een mooie kampioen", vond Van Aert, die zijn landgenoot Greg Van Avermaet net niet kon opvolgen als olympisch kampioen.

Van Aert kreeg het lastig op de slotklim en moest ook lossen, maar knokte zich vervolgens weer terug in de groep met favorieten. "Het was de juiste tactiek om op de Mikuni Pas mijn eigen tempo te blijven rijden. Het kon dat ze dan zouden wegrijden, maar ik moest het zo proberen."

Wout van Aert hield Tadej Pogacar net van zilver af. Wout van Aert hield Tadej Pogacar net van zilver af. Foto: Getty Images

Carapaz: 'Dit is een ongelooflijk moment voor mij'

Carapaz kon vanzelfsprekend zijn geluk niet op na zijn gouden race in Japan. De renner uit Ecuador werd vorige week nog derde in de Tour, maar kroonde zich zaterdag tot olympisch kampioen door solo over de finish te komen.

"Dit is een ongelooflijk moment voor mij. Je moet er altijd in blijven geloven. Ik heb er zo hard voor gewerkt om hier te zijn en dit is een heel groot moment voor mij. Ik kan alleen maar de mensen uit Ecuador bedanken voor al hun steun en zij hebben mij ook de laatste belangrijke duw in de goede richting gegeven", aldus Carapaz.

De 28-jarige Carapaz sprong op 25 kilometer van de streep met Brandon McNulty weg uit de groep met favorieten en loste met nog 6 kilometer te gaan zijn Amerikaanse medevluchter. Hij werd daarna opgejaagd door de achtervolgende groep, maar hield stand. Bauke Mollema werd vierde.