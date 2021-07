De Oranjevrouwen treden zaterdag met Lynn Wilms aan tegen grootmacht Brazilië. De verdediger neemt de plaats in van Merel van Dongen, die na de bizarre 10-3-overwinning op Zambia in het openingsduel is gepasseerd door bondscoach Sarina Wiegman.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De twintigjarige Wilms staat opgesteld als rechtsachter, waardoor Dominique Janssen verhuist naar de linkerflank. Het is niet duidelijk waarom 52-voudig international Van Dongen niet tot de basiself is verkozen door Wiegman.

Voor de rest blijft de opstelling van de Oranjevrouwen intact. Dat betekent dat Sari van Veenendaal onder de lat staat en het centrale duo wordt gevormd door Stephanie van der Gragt en Aniek Nouwen. Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk en Jill Roord vormen het middenveld en Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema en Lieke Martens staan in de voorhoede.

Ondanks de historische overwinning op Zambia (10-3) was bondscoach Wiegman allerminst tevreden over de drie tegendoelpunten tegen de nummer 104 van de FIFA-wereldranglijst. "Zambia kwam er af en toe makkelijk doorheen. Daar gaan we het nog over hebben, want tegen Brazilië mag dat niet weer gebeuren. Het moet dan echt beter. Het wordt interessant zaterdag."

Marta is de ster bij Brazilië. Marta is de ster bij Brazilië. Foto: Getty Images

Legende Marta basisklant bij Brazilië

Bij Brazilië staat Marta in de basis. De 35-jarige aanvaller werd zes keer uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar en is met 160 interlands recordinternational van Brazilië, waarmee ze zilver won op de Olympische Spelen van 2004 en 2008.

Brazilië, dat zijn openingswedstrijd met 5-0 van China won, is de nummer zeven op de wereldranglijst, maar veroverde nog nooit een grote prijs. Naast de twee zilveren medailles op de Spelen greep het Zuid-Amerikaanse land in 2007 naast de wereldtitel in China. Toen was Duitsland met 2-0 te sterk.

Nederland-Brazilië begint zaterdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) in Miyagi en staat onder leiding van de Australische scheidsrechter Kate Jacewicz. Omdat China en Zambia eerder op de dag niet verder kwamen dan 4-4, hebben Nederland en Brazilië aan een gelijkspel genoeg om de kwartfinales te bereiken. De beste twee teams gaan door naar de laatste acht.

Opstelling Nederland: Van Veenendaal; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Roord, Van de Donk, Groenen; Van de Sanden, Miedema, Martens.

Opstelling Brazilië: Bárbara; Bruna Benites, Érika, Rafaelle, Tamires; Duda, Formiga, Andressinha, Marta; Bia Zaneratto, Debinha.