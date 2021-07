Handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler waren zaterdag dolblij met hun zilveren medaille bij de wedstrijd voor gemengde teams. Het was de beste prestatie voor het Nederlandse handboogschieten op de Olympische Spelen en de eerste plak voor Nederland in Tokio.

Pas na de podiumceremonie, waarbij hij vanwege de coronamaatregelen de medaille om de nek van Schloesser moest hangen, leek Wijler te beseffen dat hij samen met zijn teamgenoot iets historisch had gepresteerd in het Yumenoshima Park Archery Field.

"Ik weet even niet zo goed wat ik moet zeggen", zei de 24-jarige Wijler, terwijl hij zijn tranen probeerde weg te slikken. "Ik voel ontzettend veel. Trots, emoties natuurlijk, ontzettende blijdschap. We hebben hier zo veel uren werk in gestopt. Prachtig dat dat er vandaag uit komt."

Wijler en Schloesser kenden een ijzersterke dag bij het onderdeel, dat in Tokio voor het eerst olympisch is. Dankzij zeges op achtereenvolgens Italië (6-0), Frankrijk (5-4) en Turkije (5-3) bereikte het Nederlandse duo de finale, waarin grootmacht Zuid-Korea net te sterk was (3-5).

"Dit is voor mij echt bijzonder", aldus de 27-jarige Schloesser, die vijf jaar geleden bij de Spelen van Rio de Janeiro nog voor haar geboorteland Mexico uitkwam. Ze kreeg een relatie met de Nederlandse handboogschutter Mike Schloesser, verhuisde naar Limburg en mag sinds 2018 voor Nederland schieten.

"Nederland is mijn thuis, ik ben echt trots en dankbaar dat ik deze medaille voor Nederland heb gewonnen. Deze is niet alleen voor ons, maar voor het hele Nederlandse handboogschieten."

Gabriela Schloesser (links) en Steve Wijler tonen hun zilveren medaille. Gabriela Schloesser (links) en Steve Wijler tonen hun zilveren medaille. Foto: ANP

'We weten dat we geschiedenis hebben geschreven'

Wietse van Alten (individueel brons in 2000) was tot zaterdag de enige Nederlander met een medaille bij het handboogschieten in het moderne olympische tijdperk.

"Het eerste wat onze coach (Ron van der Hoff, red.) na de halve finale zei, was dat we geschiedenis hebben geschreven. Dus dat hebben we zeker door", aldus Wijler. "En laten we hopen dat het later deze Spelen ook nog een keer goud wordt voor Nederland."

De andere Nederlandse boogschutters in Tokio - Gijs Broeksma en Sjef van den Berg - deelden direct in de feestvreugde. Schloesser had vlak na de wedstrijd door alle drukte nog geen tijd gehad om met haar man te spreken, die thuis in Nederland zit.

"Ik heb vandaag mijn telefoon aan mijn coach gegeven en gezegd: ik wil 'm niet meer zien", aldus Schloesser. "Maar ik zal zo zeker met Mike gaan bellen."