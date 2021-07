Boogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler hebben zaterdag de eerste Nederlandse medaille op de Olympische Spelen in Tokio veroverd. Het Nederlandse duo pakte zilver nadat in de finale Zuid-Korea nipt te sterk was.

Schloesser en Wijler werden kort na de finale al gehuldigd.

De handboogschutters bereikten de finale dankzij zeges op achtereenvolgens Italië (6-0), Frankrijk (5-4) en Turkije (5-3).

Zuid-Korea was in de finale met 5-3 nipt te sterk voor het Nederlandse duo.

De 24-jarige Wijler maakt zijn debuut op de Spelen.

Schloesser kwam op de Spelen van 2016 nog uit voor haar geboorteland Mexico. Na een huwelijk met een Nederlandse schutter ging ze in Limburg wonen.