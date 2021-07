Judoka Tornike Tsjakadoea is nog één overwinning verwijderd van een bronzen medaille op de Olympische Spelen. De Nederlander was in de herkansingen van de categorie tot 60 kilogram te sterk voor de Oekraïner Artem Lesiuk.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 24-jarige Tsjakadoea had het in de openingsfase moeilijk tegen Lesiuk, maar voorkwam een snelle ippon en wist de Oekraïner vlak daarna wél knap op zijn rug te leggen. Hij strijdt straks in een rechtstreeks duel met verliezend halvefinalist Yeldos Smetov uit Kazachstan om het brons.

Het olympisch judotoernooi begon al uitstekend voor Tsjakadoea. De geboren Fries met Georgische roots was eerst te sterk voor de Mongoliër Amartuvshin Dashdavaa (waza-ari in golden score) en rekende daarna verrassend op waza-ari af met de Rus Robert Mshvidobadze, de nummer één van de plaatsingslijst.

In de kwartfinales moest Tsjakadoea op ippon zijn meerdere erkennen in Yang Yung Wei, waardoor hij veroordeeld was tot de herkansingen.

Tsjakadoea debuteert op de Olympische Spelen. Eerder dit jaar pakte hij brons op de World Masters in Doha. De laatste Nederlandse man die een judomedaille pakte in het lichtgewicht, was Ruben Houkes in 2008 (tot 60 kilogram).

Het olympisch judotoernooi is zaterdag van start gegaan en duurt tot en met 31 juli. Tsjakadoea is de enige Nederlandse judoka die op de openingsdag in actie is gekomen. Bij de Spelen van 2016 zorgde Anicka van Emden voor de enige Nederlandse judomedaille (brons in categorie tot 63 kilogram).