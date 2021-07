Bauke Mollema heeft zaterdag net naast een medaille gegrepen bij de olympische wegrace in Japan. De Groninger verloor in de sprint om zilver en werd vierde. De olympische titel ging naar de Ecuadoraan Richard Carapaz.

De 28-jarige Carapaz sprong op 25 kilometer van de streep met Brandon McNulty weg uit de groep met favorieten en loste met nog 6 kilometer te gaan zijn Amerikaanse medevluchter. Op de Fuji International Speedway profiteerde de nummer drie van de afgelopen Tour de France optimaal van de afwachtende houding van de achtervolgers en kwam hij solo over de meet op het racecircuit. Daardoor volgt hij de Belg Greg Van Avermaet op als olympisch kampioen.

In de achtervolgende groep met Mollema en acht anderen volgde een sprint om de resterende zilveren en bronzen medaille. Wout van Aert zette de sprint in en bleef Tour-winnaar Tadej Pogacar (brons) een bandlengte voor. De 34-jarige Mollema kwam een fietslengte tekort voor de eerste Nederlandse medaille bij de olympische wegrace sinds Erik Dekker op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona (zilver).

De titel van Carapaz is pas de derde olympische medaille voor Ecuador en de tweede Ecuadoraanse gouden medaille aller tijden. Alleen snelwandelaar Jefferson Pérez veroverde eerder een olympische titel, op de Spelen van 1996 in het Amerikaanse Atlanta.

De overige Nederlandse renners, Tom Dumoulin, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en Yoeri Havik, konden geen rol van betekenis spelen in de olympische wegrace. Dumoulin, Kelderman en Van Baarle werden gelost op de loodzware klim op Mount Fuji en kwamen niet meer in het spel voor. Van Baarle werd nog wel vijftiende.

Zondag strijden onder anderen Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen om de olympische titel bij de vrouwen. De olympische tijdrit bij de mannen en vrouwen staat woensdag op het programma. Dumoulin en ook Van Vleuten en Van der Breggen zijn daar de kanshebbers.

Kersvers olympisch kampioen Richard Carapaz steekt zijn handen in de lucht op de Fuji International Speedway. Kersvers olympisch kampioen Richard Carapaz steekt zijn handen in de lucht op de Fuji International Speedway. Foto: ANP

Acht koplopers krijgen twintig minuten

De olympische wegrit voerde de 130 renners over 232 kilometer van Musashinonomori Park naar de streep op de Fuji International Speedway, het racecircuit van Fuji. Het peloton kreeg liefst vijf beklimmingen en in totaal 4.865 hoogtemeters te verwerken rondom Mount Fuji, de hoogste berg van Japan.

Al vanaf de start kreeg een kopgroep van acht renners, onder wie de Slowaak Juraj Sagan (de broer van Peter Sagan), veel ruimte van het peloton. Op het hoogtepunt hadden zij een voorsprong van liefst negentien minuten op de grote groep.

Halverwege de koers begon het België van uittredend kampioen Van Avermaet voor kopman Van Aert de jacht op de acht koplopers en slonk de marge van de vluchtersgroep met rasse schreden. Tussendoor werd het peloton opgeschrikt door een valpartij van Geraint Thomas, die hard op zijn rechterschouder viel en later in de koers afstapte.

De acht koplopers kregen aanvankelijk veel ruimte van het peloton. De acht koplopers kregen aanvankelijk veel ruimte van het peloton. Foto: AFP

Koers ontbrandt op Mount Fuji

Bij de eerste beklimming van de Mount Fuji rukten Orluis Aular (Venezuela), Nic Dlamini (Zuid-Afrika), Michael Kukrle (Tsjechië), Polychronis Tzortzakis (Griekenland) en Sagan zich los van hun medevluchters. Maar op weg naar de tweede beklimming van de Mount Fuji op zo'n 50 kilometer van de streep werden zij allemaal ingerekend.

Op de Mikuni Pass, de loodzware klim van 6,8 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,8 procent, ontbrandde de koers volledig. Tour-winnaar Pogacar trok ten aanval en kreeg de Canadees Michael Woods en McNulty met zich mee. Favoriet Van Aert ging hard in de achtervolging, waarop Dumoulin en Kelderman losten uit de achtervolgende groep, waar Mollema wel zijn mannetje stond.

Toen nog eens vier renners aansloten, stokte de samenwerking in de kopgroep en vond er op 34 kilometer van de streep een samensmelting plaats. Mollema, Pogacar en de Deen Jakob Fuglsang probeerden daarop weg te komen, maar werden steeds bijgehaald. Carapaz en McNulty kwamen op 25 kilometer van de streep wel weg en bleven ondanks inspanningen van Van Aert weg.

Carapaz loste met nog 6 kilometer te gaan zijn medevluchter McNulty en bij het opdraaien van de Fuji International Speedway kwam zijn olympische titel niet meer in gevaar. Op de achtergrond won favoriet Van Aert de sprint om zilver en moest Mollema zich tevredenstellen met de onfortuinlijke vierde plaats.