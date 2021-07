De carrière van Kiki Bertens in het enkelspel is voorbij na een nederlaag zaterdag in de eerste ronde op de Olympische Spelen. De succesvolste tennisster aller tijden van Nederland, die nog in het dubbelspel en in het gemengd dubbelspel in actie komt in Tokio, ging in drie sets (6-4, 3-6 en 6-4) onderuit tegen de Tsjechische Markéta Vondrousová.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 29-jarige Bertens vertegenwoordigt Nederland in het dubbelspel met Demi Schuurs. Tegenstanders in de eerste ronde zijn zondag Caroline Garcia en Kristina Mladenovic uit Frankrijk. Vervolgens begint ze later in de week met Jean-Julien Rojer ook nog aan het gemengd dubbeltoernooi.

Bertens had een zware loting in het enkelspel op de Spelen, want de 22-jarige Vondrousová kwam in 2019 nog tot de finale van Roland Garros en bereikte twee maanden geleden de vierde ronde in Parijs. Bertens haalde dit jaar geen moment haar oude niveau, nadat ze eind 2020 aan haar achillespees was geopereerd.

In de eerste set op het hardcourt in het snikhete Tokio ging het tot 4-4 nog gelijk op, maar daarna verloor Bertens de set door een break (6-4). In de tweede set kwam Bertens beter in de wedstrijd en dankzij een dubbele break (6-3) dwong ze een beslissende set af. Het ging vervolgens snel weer mis. Ze kwam met 3-1 achter, en daarna hield Vondrousová stand (6-4) en maakte de Tsjechische een einde aan de enkelspelcarrière van Bertens.

Kiki Bertens komt in Tokio nog wel in actie in het dubbelspel. Kiki Bertens komt in Tokio nog wel in actie in het dubbelspel. Foto: Getty Images

Bertens was ooit de mondiale nummer vier

Vorige maand kondigde Bertens aan dat 2021 het laatste jaar uit haar carrière zou zijn. Ze vertelde dat ze door haar aanhoudende achillespeesklachten niet meer genoeg uit haar loopbaan kon halen en keek uit naar een leven zonder tennis.

Een week geleden meldde Bertens dat het na de Spelen al klaar is. "Dit wordt mijn laatste toernooi. We gaan alles geven", liet ze bij vertrek naar Japan weten.

Bertens zwaait af als de nummer 21 van de wereldranglijst. In mei 2019 steeg ze door haar titel op het graveltoernooi in Madrid naar de vierde positie op de wereldranglijst, iets wat geen enkele andere Nederlandse vrouw ooit is gelukt. Ze troefde Betty Stöve af, die in 1977 de mondiale nummer vijf was.

Bertens deed voor de tweede keer mee aan de Spelen. Bertens deed voor de tweede keer mee aan de Spelen. Foto: ANP

Bertens won tien WTA-titels

Hoogtepunt uit de loopbaan van gravelspecialist Bertens was ook de halvefinaleplaats op Roland Garros in 2016, waarna ze twee jaar later de kwartfinales haalde op Wimbledon.

In 2012 won Bertens in het Marokkaanse Fez haar eerste WTA-titel. Er volgden nog negen. De laatste toernooizege van Bertens dateert van 2019, toen ze haar titel in Sint-Petersburg prolongeerde.

In het dubbelspel heeft Bertens ook tien titels op haar naam staan. Daar kan nu alleen nog een succes in het olympische dubbelspel bij komen.