Polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar moet de Olympische Spelen definitief missen. De Nederlander is meerdere keren positief getest op het coronavirus en reist daardoor niet meer af naar Tokio, zo laat de Atletiekunie zaterdagochtend weten.

De 28-jarige Koppelaar raakte vorige week besmet met het coronavirus. De atleet had nog naar Japan mogen reizen als hij aan het einde van deze week negatief zou worden getest op het virus, maar dat is niet gelukt.

"Regels zijn regels, maar ik ben hier kapot van. Ik kan niks aan deze klotesituatie doen", zo reageerde Koppelaar al via Instagram vlak na zijn eerste positieve test van vorige week.

"Ik heb er alles aan gedaan om niet in de problemen te komen met betrekking tot het coronavirus, maar het was niet genoeg. Ik blijf thuis en zal het beste van de rest van mijn seizoen proberen te maken. Ik zie jullie in Parijs in 2024."

Koppelaar stond voor zijn eerste deelname aan de Olympische Spelen. Hij is de vierde Nederlandse atleet die de Spelen moet missen vanwege een coronabesmetting. Dat overkwam ook skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Finn Florijn.