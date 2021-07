De Nederlandse 3x3-basketballers hebben bij hun olympische debuut in Tokio de openingswedstrijd tegen grootmacht Servië verloren. De viervoudig wereldkampioen was nipt te sterk voor Oranje: 16-15.

Nederland kwam al vroeg in de wedstrijd op een 9-4-achterstand, maar de ploeg van bondscoach Brian Benjamin dichtte het gat en kwam een kleine drie minuten voor tijd zelfs op een 12-14-voorsprong.

In de slotminuten gaven Dimeo van der Horst, Ross Bekkering, Arvin Slagter en Jessey Voorn alsnog de voorsprong weg. Servië kwam een halve minuut voor het einde op 16-14 en dat was de beslissing.

3x3-basketbal debuteert op de Olympische Spelen in Tokio. Bij dit nieuwe onderdeel staan drie spelers per team op een half veld en duurt de wedstrijd tien minuten.

De 3x3-basketballers komen om 15.00 uur (Nederlandse tijd) weer in actie. Dan is Rusland de tegenstander. Oranje zit in een poule van acht landen, waarvan de beste twee zich plaatsen voor de halve finales en de nummers drie tot en met zes naar de kwartfinales gaan.