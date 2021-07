De hockeyers zaten een week geleden in hetzelfde vliegtuig als de vier Nederlandse olympiërs die positief hebben getest in Tokio. De Oranjemannen, die zaterdag met alle spelers mochten beginnen aan hun olympische toernooi, probeerden zich zo min mogelijk zorgen te maken over de gevolgen van de 'coronavlucht'.

"Natuurlijk knijp je 'm wel even als je berichten leest over de positieve testen", zei olympisch debutant Jip Janssen na de nederlaag tegen België (1-3) in gesprek met NU.nl. "Het bracht wat spanning met zich mee, maar het lag ook buiten onze macht. We konden er niks meer aan doen."

Skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink, een staflid van het roeiteam en zaterdag nog roeier Finn Florijn kregen de afgelopen week te horen dat ze positief hebben getest op het coronavirus. Zij zitten in een tiendaagse isolatie en moesten een streep zetten door hun Spelen.

"We hebben de pech gehad dat we op diezelfde vlucht zaten", aldus Janssen, die net als alle olympische sporters dagelijks getest wordt. "Maar het had niet zoveel zin om ons er heel druk over te gaan maken. We hebben geprobeerd alleen met het hockey bezig te zijn."

Routinier Jeroen Hertzberger onderschreef de woorden van zijn teamgenoot. "Het enige wat we zelf in de hand hebben, is afstand houden, mondkapjes dragen, de handen schoonhouden en niet met te veel andere mensen in de lift staan. En dat doen we gewoon heel goed. Vandaag lijken we met z'n allen goed te zitten, hopelijk treft corona ons niet meer."

Nederland begon het olympisch toernooi met een nederlaag tegen België. Foto: Getty Images

'Hebben rustig ons proces kunnen volgen'

Bondscoach Max Caldas gaf op zijn persconferentie een kort antwoord op de vraag of de positieve coronatests in het Nederlandse kamp lastig waren voor zijn team richting de openingswedstrijd.

"Nee, we waren er niet door afgeleid", zei de Argentijn. "Misschien werden er wat mensen een dag nerveus, maar verder hebben we rustig ons proces kunnen volgen. We richten ons op wat we kunnen controleren."

De hockeyers nemen het zondag vanaf 14.15 uur Nederlandse tijd in hun tweede groepsduel op tegen Zuid-Afrika.