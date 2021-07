De twaalfjarige Hend Zaza is zaterdag direct uitgeschakeld op de Olympische Spelen. De Syrische tafeltennisster is de jongste olympiër sinds 1968.

Zaza ging in Tokio met 4-11, 9-11, 3-11 en 5-11 ruimschoots onderuit tegen de Oostenrijkse Liu Jia. Door die nederlaag is de tiener direct uitgeschakeld in de voorronde.

"Meedoen aan de Spelen was al een hele prestatie", reageerde Zaza na haar uitschakeling. "Niemand verlangde van mij dat ik zou winnen, alleen dat ik goed zou spelen. Ik denk dat dat gelukt is en dat ik hiervan zal leren."

"Natuurlijk had ik graag gewonnen en nog één of twee duels gespeeld. Hopelijk zal ik op de volgende Spelen beter zijn", zei Zaza, die vrijdag bij de openingsceremonie de vlag van haar land mocht dragen.

Zaza hoopt in de toekomst terug te keren op de Spelen. Foto: AP

Jongste olympiër ooit is tienjarige Griek

De 39-jarige Jia, bezig aan haar zesde Spelen, had lovende woorden over voor de jonge debutante uit het door oorlog verscheurde Syrië.

"In mijn ogen heeft ze echt iets bereikt door hier te mogen spelen. En ze heeft het goed gedaan, zeker voor een twaalfjarige", vond de Oostenrijkse.

Zaza is de jongste olympische tafeltennisster ooit en de jongste olympiër sinds de elfjarige kunstschaatster Beatrice Hustiu uit Roemenië op de Winterspelen van 1968.

De jongste olympiër aller tijden is Dimitrios Loundras. In 1896 won de tienjarige Griekse turner brons bij de eerste moderne Spelen in Athene.